José Luis Rodríguez: ‘El Puma’ cumple 80 años y recordamos cuando cantó en el Miss Universo en Lima y otros secretos de su vida

Cantó donde pudo, donde lo dejaron, en locales y concurso, y así el joven José Luis Rodríguez. ¿Pero, cómo fue descubierto? Como la mayoría de los grandes artistas fue descubierto en pleno trabajo. Fue en 1963, a sus 20 años, cuando un músico y arreglista lo escuchó y no lo dejó ir hasta que firmara para su orquesta, el “Billo’s Caracas Boys”.

Hasta 1967, el artista se mantuvo en esa agrupación y terminó con el apelativo de ‘El Puma’, nombre de su rol protagónico en una telenovela con ese mismo nombre, y cuya canción principal interpretó el cantante argentino Sandro. Desde fines de esa década prodigiosa, su mundo fue viajar y aprender estilos musicales, desde los más románticos hasta los más modernos y de la Nueva Ola. Grabó sencillos y LPs, e intervino en numerosos music halls.

Lima, 9 de enero de 1970. Una foto histórico realmente, ya que muestra a un 'Puma' pocos días antes de cumplir 27 años en Lima. Era su primera vez en el Perú. Llegó con algunos actores de su país. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

Poco antes de empezar la década de 1970, José Luis Rodríguez ya era un solista con serias aspiraciones a ser una estrella del mundo musical latinoamericano. Y lo consiguió a pulso. A sus dotes de cantante se sumó el de actor. Por eso, cuando llegaba a un país en Sudamérica, el venezolano era un éxito asegurado. Así ocurrió en el Perú, país que visitó por primera vez justamente en enero de 1970, junto al actor Eduardo Serrano y otros artistas venezolanos.

Creyente de la Iglesia Protestante desde 1973 (30 años), el artista caraqueño añadió a su imagen una espiritualidad que aun hoy mantiene, sin resentir por ello su fama de seductor y estrella de la televisión y la publicidad continental.

‘EL PUMA’ GANÓ TERRENO INTERNACIONAL Y LLEGÓ A LIMA PARA EL MISS UNIVERSO

En 1976, el cantante y actor se fue a vivir a Madrid, España, donde fue bien recibido. Su gran éxito ‘Pavo Real’, con un ritmo muy atrevido, pero también sus conocidas baladas ‘Atrévete’, ‘Amar es algo más’ y el casi canto litúrgico ‘Se busca’, formaron parte del LP “Atrévete”, de 1979, con el que brilló como artista musical. La década siguiente, la de 1980 sería la de su consagración total.

José Luis Rodríguez firmó en 1980 para la CBS (hoy Sony). De esa relación surgió el clásico álbum “Dueño de nada”, de 1982, cuyo principal tema -nombre el disco- convenció de su talento al más escéptico. El disco, grabado luego en portugués, doblegó también la resistencia brasileña que lo acogió con simpatía.

Así informó El Comerció la llegada del cantante venezolano, ya como una figura de la canción en español. Ese 22 de julio de 1982, 'El Puma' causó revuelo en Lima. (Foto-titular: GEC Archivo Histórico)

Con esa fama ‘El Puma’ llegó al Perú, el jueves 22 de julio de 1982, cuatro días antes de que se realizara el concurso de belleza Miss Universo 1982, en el Coliseo Amauta de Lima, el lunes 26 de julio, y que tuvo como conductores a Bob Barker y Joan Van Ark.

José Luis Rodríguez sería el encargado de animar “la parte artística de la noche final del concurso”. (EC, 23/07/1982). La prensa estaba enterada de qué haría ‘El Puma’ en el Amauta. Por supuesto, cantaría dos temas de su último LP, “Dueño de nada”. Uno de esas canciones sería justamente ‘Dueño de nada’, tema que para el artista era “lo mejor que he producido hasta la fecha”. (EC, 23/07/1982)

En la conferencia de prensa que dio ese mismo 22 de julio de 1982, ‘El Puma’ fue cuidadoso. Trataron de hacerlo hablar de dinero, la prensa peruana estaba obsesionada con saber de sus finanzas. Pero él respondió así: “Al hombre no se le mide por dinero, sino por lo que da a la humanidad”. (EC, 23/07/1982). Se sentía un hombre que amaba al mundo, que quería a la gente y quería serle útil.

Lima, 22 de julio de 1982. Las fanáticas del divo venezolano no lo dejaron ni un solo minuto en paz ese día. (Foto: Julián Espinoza / GEC Archivo Histórico) / JULIAN ESPINOZA

“Nací para comunicarme con las personas y, si no hubiera sido cantante, sería locutor, periodista o quizás un solitario náufrago que envía palomas mensajeras desde una isla”, se describió así el cantante venezolano. El artista venezolano no dejó ese tono reflexivo durante toda la conferencia del 22 de julio.

José Luis Rodríguez se reveló como alguien muy sentimental y empático con la gente, con sus fans, en primer lugar. Dijo, finalmente: “Creo que estoy llenando ese vacío a través de mi trabajo”. Él no pensaba en la fama, o al menos no la sentía como determinante en su vida. Con sencillez, admitió: “No soy dueño ni siquiera de mi cuerpo”. (EC, 23/07/1982)

‘ El Puma’ deslumbró y le dio un toque de lujo y romanticismo al concurso de belleza en Lima, donde cantó los temas ‘Dueño de nada’ y ‘Te propongo separarnos’ , dos éxitos suyos de la época (y dos clásicos de su cancionero hoy), para acompañar a las doce hermosas semifinalistas, entre ellas la peruana María Francesca Zaza.

Lima, 26 de julio de 1982. Esa noche fantástica, José Luis Rodríguez (extremo izquierdo) brilló cantando para las semifinalistas dos de sus éxitos musicales de ese año. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

LA MADUREZ DE ‘EL PUMA’ JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Los años 80 fueron de su consagración internacional, sin duda; y mucho tuvo que ver esa presentación en Lima, en el Amauta del Miss Universo 1982, un año de mucha violencia terrorista en el Perú, pero que no impidió que se organizara y realizara un evento del nivel del Miss Universo.

La carrera de José Luis Rodríguez se consolidó aún más con nuevos discos, como “Piel de hombre”, de 1992. Era tiempos en que ‘El Puma’ bordeaba los 50 años y su visión también lo llevó a liderar proyectos como empresario. De esta forma, fundó en 1995 el primer canal de videos musicales de su país, “Bravo TV.”, que llegó a llamarse “Puma TV.” y funcionó hasta el 2007.

A finales de los años 90, el artista caraqueño volvió al bolero y grabó varios discos con el nombre de “Inolvidable I”, “Inolvidable II” e “Inolvidable III” entre 1997 y 2001. El comienzo del siglo XXI fue para José Luis Rodríguez de mucha actividad. Volvió a grabar sus temas clásicos de la década de 1970, y creó su propia página Web. Grabó con los mejores músicos, pero su voz fue perdiendo potencia a la vez que la piratería discográfica lo desanimaba.

Lima, 16 de abril de 1980. Dos años antes del Miss Universo en el Amauta, 'El Puma' ya vivía la gloria en nuestra capital y en otras también. Su música se hizo popular y muy querida. (Foto: Javier López / GEC Archivo Histórico) / JAVIER LOPEZ

En el 2004 se convirtió en ciudadano estadounidense, pero no renunció a ser venezolano. Pese a ello, recibió crítica en su país; fue un breve escándalo que se sumó a sus problemas familiares. José Luis Rodríguez siguió en sus proyectos discográficos, y en el 2005 volvió a grabar versiones de homenaje a Camilo Sesto; y también volvió a cantar boleros.

Su camino entonces era de retorno. Regresó a sus canciones clásicas, esas infaltables en programas radiales peruanos como “La hora del lonchecito”, las que volvió a presentar en nuevas versiones. Entre esas canciones figuraron ‘Culpable soy yo’, ‘Por si volvieras’, ‘Hay muchas cosas que me gustan de ti’, ‘Tendría que llorar por ti’, ‘Voy a perder la cabeza por tu amor’, ‘Agárrense de las manos’, ‘Este amor es un sueño de locos’, ‘Te imaginas’, entre otros éxitos de su larga carrera musical.

Fue una etapa de gran reconocimiento a su trabajo musical esa primera década del siglo XXI, aunque ya sentía los efectos de la enfermedad pulmonar que lo aquejaría en los siguientes años . Con todo, José Luis Rodríguez se atrevió a incursionar en la televisión: fue jurado y entrenador en los concursos de canto “La Voz Argentina” y “La Voz Perú”, entre 2012 y 2013. Ya no cantaba tanto, entre la enfermedad y la piratería lo habían atajado para más planes personales en la música.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ Y LA ENFERMEDAD PULMONAR QUE HA VENCIDO

En septiembre del 2014, él mismo despejó las dudas sobre su estado de salud. Confirmó que tenía una fibromatosis pulmonar, un mal que podía mejorar pero no curarse. No obstante, ‘El Puma’ era y es ‘El Puma’; es decir, alguien impredecible y grabó un nuevo disco, pese a haber negado esa posibilidad. La mejora de su respiración lo animó, sin duda. Los discos fueron de temas cristianos, y también trajo al público el clásico: “Himno a la alegría”.

Portada de uno de sus discos más populares en la década del 80. José Luis Rodríguez ha sido parte importante de la historia de la canción en español. (Foto: GEC Archivo Histórico) / DIFUSION

En el 2015 declaró que deseaba publicar su autobiografía (se llamaría “El Puma y yo”), y se atrevió a anunciar más proyectos discográficos para el año siguiente (2016). Su fe desafió a los médicos; incluso en setiembre de 2016 llegó a cantar en un show en Barranquilla (Colombia) con un balón de oxígeno al lado. Luego, debió cancelar sus siguientes conciertos programados. Ya no podía más.

Pero el gran José Luis Rodríguez ‘El Puma’ no se rendía; y en diciembre del 2017, resistió un trasplante doble de pulmón. Para febrero de 2019, el artista ya con 76 años, comunicó que venía mejorando de su operación pulmonar tras algunas recaídas. Pese a todo, anunció también que iniciaría una gira en mayo de ese año en Miami, donde vivía. Y el 12 de mayo de 2019 lo hizo; cantó en Miami, por más de dos horas.

Y para los peruanos vino a cantar el 7 de octubre de 2019, aunque nadie lo creía. Era el retorno de un grande, y eso valía la pena aplaudir de pie, sin parar, hasta que te dolieran las palmas de la mano. ¡Feliz cumpleaños número 80, ‘Puma’!