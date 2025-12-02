Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
José María Arguedas: el día que el Perú perdió a su narrador más íntimo en 1969 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
José María Arguedas: el día que el Perú perdió a su narrador más íntimo en 1969 | FOTOS

José María Arguedas: el día que el Perú perdió a su narrador más íntimo en 1969 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La tragedia comenzó el viernes 28 de noviembre de 1969, cuando José María Arguedas se disparó en la cabeza en un salón de la Universidad Agraria de La Molina. Aunque el intento no fue mortal de inmediato, el autor de Los ríos profundos pasó cuatro días en una dolorosa agonía. A pesar de la intervención de los cirujanos del Hospital del Empleado (hoy Edgardo Rebagliati Martins), Arguedas falleció el 2 de diciembre de ese año. Su partida final generó un profundo e inmenso dolor.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC