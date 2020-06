Joseph Dager Alva es doctor en Historia y profesor universitario, además ha sido Jefe Institucional del Archivo General de la Nación. Con él abarcamos un tema clave para motivar una buena conciencia ciudadana: ¿Qué es ser un padre de la patria? Hoy que es el Día del Padre en muchas partes del mundo, incluido el Perú, quisimos saber qué significa o simboliza ser el padre de todos los peruanos.

Imagen de Joseph Dager Alva, doctor en Historia y ex Jefe Institucional del Archivo General de la Nación. (Foto: Archivo Personal)

-¿Qué idea se le viene a la mente cuando escucha la expresión “padres de la patria”?

Es una idea que tiene un origen muy antiguo, viene desde la antigua Roma. Allí ya se hablaba del pater patriae, el padre de la patria que era, usualmente, alguien asociado a una contribución importante para el crecimiento de la patria. Normalmente en Roma, los grandes senadores como Cicerón eran los llamados pater patriae. Y también lo eran el emperador Augusto y Julio César. El término está vinculado, de alguna manera, a los políticos, senadores y gobernantes desde esos tiempos. Pero se utilizó mucho más a inicios del siglo XIX, en el proceso de construcción del estado-nación.

-La expresión está en sintonía con la creación de una nación unida por una causa.

Claro, el padre de la patria es en realidad el “padre de la nación”. Es decir, de esa nación republicana, en el caso de Hispanoamérica, que comienza luego de las independencias. También se usa en Europa, porque en el siglo XIX, cuando empiezan a caer las monarquías y se establece el nuevo estado-nación, que bien es republicano o monárquico constitucional, hay una serie de héroes fundadores. La nueva realidad política, tanto en Europa como en América, empieza a tener un discurso fundacional. En Francia y Estados Unidos, después de sus revoluciones comienzan un nuevo país. Lo mismo podemos decir en el Perú.

El discurso habla del nacimiento de algo nuevo. Lo que se quiere expresar es que no solo estamos cambiando de monarquía a república, sino que estamos entrando a una nueva realidad, con valores distintos. Que en la práctica no se haya dado, es otra cosa. En ese sentido, tiene que haber padres fundadores de ese proceso.

El 9 de julio de 1955, se realizó un homenaje a Don José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el Centro de Lima. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

-Los founding fathers de Estados Unidos.

Efectivamente, los padres fundadores o los padres de la patria, o los padres de la nación. San Martín es el padre de la patria de Argentina, sin duda; Bolívar de Venezuela; y en Chile tienen a Bernardo O`Higgins. En el Perú, como no tuvimos la gran figura de la independencia es más difícil tener un padre fundador. Un padre fundador extranjero no funciona mucho. Por eso creo que, especialmente en el Perú, la expresión “padres de la patria” se asocia con los parlamentarios presentes en el primer Congreso Constituyente de 1822.

-Ellos vendrían a ser los primigenios “padres de la patria”.

Correcto. Allí estaban Luna Pizarro, Rodríguez de Mendoza, Sánchez Carrión, Baquíjano, Unanue, quienes fueron nuestros primeros parlamentarios del primer Congreso. Por eso son los padres fundadores. Esta figura tiene un contenido simbólico, que es fomentar la identidad nacional, ser el héroe, el antepasado glorioso y el ejemplo a seguir. Como estos padres fundadores se asocian al primer Congreso en el Perú, se vinculó -más fácilmente que en otros países- a los padres de la patria con la labor parlamentaria.

Fachada de la Cripta de los Héroes en el cementerio Presbítero Maestro. Foto tomada el 13 de mayo de 1963. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

-¿No piensa que en vez de los primeros congresistas, los llamados “precursores de la independencia” debieran ser considerados los padres fundadores de la patria?

Esos precursores no necesariamente vivieron la independencia o no llegaron a ella. Hicieron un recorrido ideológico anterior. Y allí luego tenemos el problema de que los ejecutivos de la independencia fueron extranjeros. Al menos a ellos no podemos llamarles “padres fundadores”. Por otro lado, los primeros peruanos que fueron presidentes de la República también podrían ser llamados “padres de la patria”: Riva Agüero y Torre Tagle. Sin embargo, estos también tuvieron problemas porque luego cambiaron de bando. Riva Agüero fue el primer presidente, pero luego conspiró contra Bolívar; y Torre Tagle, el segundo presidente, murió en la Fortaleza del Real Felipe.

Un padre de la patria es alguien que tiene que hacernos sentir orgullo e identidad, y los mencionados no son dos buenos modelos. Por supuesto que la actitud de ambos tiene una explicación histórica, no digo que hayan sido unos traidores. Pero ninguna figura que requiera de una explicación histórica, puede ser un héroe que provoque orgullo e identidad.

-Los padres de la patria primigenios poseían un discurso inspirador, buscaban con sus ideas trascendentales influir en el pensamiento y la acción de la gente.

Sin lugar a dudas. Algunos teóricos del nacionalismo hablaban del “antepasado glorioso”. Alguien que en su obra, en lo que escribió y en su vida diaria es capaz de ser un ejemplo, un inspirador, como dijiste, no solo para sus coetáneos sino, sobre todo, para las generaciones futuras.

El 14 de abril de 1966, se realizó un debate sobre censura al ministro de Educación José Navarro Grau en el Congreso de la República. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

-Sabemos que la expresión “padres de la patria” proviene de los primeros congresistas republicanos, pero luego se convirtió en un lugar común, lamentablemente, porque un lugar común es un lugar sin importancia.

Ojalá que deje de ser un lugar común. Lo es debido a los últimos congresos que tuvimos. Hemos visto, y no me refiero solamente a este último Congreso, podemos hablar de los dos o tres últimos, que en estos Parlamentos es absolutamente común y casi se ha normalizado que sus integrantes defiendan intereses de privados. Un padre de la patria no puede hacer eso; deben defender los intereses nacionales, de la mayoría. Viendo eso, no deberíamos seguir confundiendo la figura de un padre de la patria fundador con el Congreso de la República.

El tema tiene su origen en el primer Congreso Constituyente, pero también en que se asocia padres de la patria con los congresistas en un convulsionado siglo XIX, donde hay constantemente golpes de Estado y los que lo dan lo hacen, en el “discurso”, por supuesto, en nombre de la república o para “salvar” la república. Y para legitimarse, convoca al Congreso para que este lo elija como presidente, porque durante buen tiempo del siglo XIX el Congreso legitimaba la elección del presidente. De alguna manera, esto crea la conciencia, la asociación de que ese Congreso “salvó a la república”.

-¿Podemos ir más allá de los funcionarios del Estado y señalar como padres de la patria a otro tipo de ciudadanos? Porque el tema es de ciudadanía.

Los congresistas que están ahora difícilmente podrían ser padres de la patria. Deberíamos destacar cada vez más a los ciudadanos ejemplares y verlos como los nuevos padres de la patria, ya sea que estén vivos o que hayan vivido en el pasado. No por ser un ministro o congresista me convierto en padre de la patria. Un ciudadano ejemplar es un padre de la patria. Puede ser un héroe bélico, un buen funcionario público y hasta incluso un excepcional congresista. Cualquiera de ellos puede estar también en el panteón.

Imagen del aviador peruano Jorge Chávez en Les Brigues, Francia, antes de realizar un vuelo. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

-¿Y si planteamos una nueva lista de padres de la patria? Con un estudio de ciudadanía pueden surgir nombres.

Debemos hacer un nuevo catálogo de padres de la patria, es vital para el orgullo nacional. Hacer un nuevo panteón donde probablemente no serán prioridad políticos, presidentes o congresistas, sino aquellos peruanos que en su vida demostraron servir al Perú, haber poseído un gran sentido de servicio y cumplimiento de sus deberes ciudadanos. Seguramente seguirán José Faustino Sánchez Carrión, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, pero también deben figurar personas como Jorge Chávez, José María Arguedas y Valentín Paniagua, entre otros peruanos de primera línea.

El 18 de octubre de 1968, el escritor peruano José María Arguedas recibió el premio Inca Garcilazo de la Vega. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

-¿Algún congresista del siglo XX o XXI?

Tendría que pensarlo bien… Pero, quizás personajes como Luis Alberto Sánchez, como el que acaba de fallecer Javier Alva Orlandini. Todo ellos tuvieron sus bemoles en la vida, pero si uno compara con lo que se observa hoy, podemos destacar que por lo menos estas personas hicieron bien su tarea parlamentaria. Sería muy interesante que en un trabajo interdisciplinario propongamos, ad portas del bicentenario, a unos 200 grandes personajes del Perú donde estén héroes, empresarios, funcionarios públicos, catedráticos y ciudadanos de a pie que sean ejemplos a seguir.