Juan Honorio, el valiente policía premiado tras frustrar el asalto a un banco de Jesús María y luego fue asesinado por una banda criminal

Despiadado homicidio

Era la una de la tarde del lunes 8 de julio de 1985, cuando cuatro delincuentes llegaron en un vehículo Nissan, de color verde y sin placa, hasta la agencia del Banco de Lima, ubicada en la avenida 28 de julio N°1365, en San Antonio, Miraflores . Del auto bajaron tres hampones, uno se paró en la puerta y los dos restantes ingresaron a la entidad financiera. El cuarto integrante de la banda se quedó en el automóvil con el motor encendido. Todo estaba listo para ejecutar su macabro plan.

Es así como los criminales empezaron a amenazar a los empleados y clientes del banco limeño y metieron en dos bolsas todo el dinero que pudieron encontrar. El atraco no duró ni dos minutos. Justo cuando salían de la entidad bancaria, los asaltantes vieron que una camioneta de caudales con placa QG-8762, del Fondo de Bienestar Social de la Guardia Civil, se estacionó en el Banco Continental , que estaba al frente de la agencia asaltaba. En ese vehículo, iban el cabo GC Juan Honorio Torres y el chofer GC Ricardo Bohórquez Santillán, que estaba vestido de civil.

Imagen de Juan Honorio publicada por este diario en 1985. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Los tres malhechores no esperaron ni un segundo y empezaron a disparar al camión policial. Fueron más de 40 balazos. Los agentes no tuvieron ni tiempo de reaccionar. Las balas destrozaron las lunas de la camioneta y de un auto cercano. Segundos después, uno de los delincuentes se acercó a Honorio y le disparó varias veces. Luego, le quitó su arma y una bolsa de tela donde guardaba los documentos valorados (dólares certificados, etc). En seguida, los cuatro criminales huyeron con dirección a la avenida Paseo de la República , para luego salir al circuito de playas.

Minutos más tarde, un patrullero de la policía llegó a la zona y trasladó a los dos heridos hasta el hospital de emergencia de San Antonio. Al nosocomio, Honorio llegó cadáver. Bohórquez fue atendido de los dos balazos que recibió en el tórax y luego fue llevado al hospital de las Fuerzas Policiales. Horas después, se conoció que Juan Ramiro falleció de cinco balazos en diferentes partes del cuerpo. Según le dijeron los testigos a los detectives, a la hora del asalto no estaban los dos guardias civiles que cuidaban las dos agencias bancarias casi todos los días.

La policía informó que el agente falleció de cinco balazos en el cuerpo. (Foto: José Michilot/GEC Archivo Histórico)

Dos vecinos de la zona, que pasaban por el lugar, fueron obligados a ingresar a una bodega cercana y a tirarse al piso. Ellos relataron al cronista de El Comercio la violencia con que actuaron los asaltantes del banco: “Fue algo increíble. Parecían desequilibrados. Apenas vieron al GC le empezaron a disparar en forma alocada”. La policía ni la entidad bancaria revelaron el monto de la cantidad robada. Esa noche, el Escuadrón de Emergencia de la GC logró capturar a dos de los criminales cuando iban en un auto Datsun por la avenida La paz, en Miraflores . Estos fueron identificados como Fredy Canales Briceño, alías “Loco”, y Alejandro Pasco, alías “Loco Alex”.

Premio a su brillante accionar

Juan Honorio Torres no era un policía cualquiera. Dos años antes, había obtenido el segundo lugar en el concurso “El guardia del año 1983″ por arriesgar su vida frustrando un asalto. El hecho se dio al mediodía del 24 de mayo de 1983, cuando cuatro delincuentes, entre los que había una mujer, intentaron robar una agencia del Banco de Lima de Jesús María . El cabo resguardaba esa entidad financiera. Por eso, los criminales lo golpearon brutalmente para intentar entrar al recinto bancario.

Croquis elaborado por El Comercio en donde se detalla cómo ocurrió la muerte de Honorio Torres. (Crédito: GEC Archivo Histórico)

A pesar de estar muy golpeado, Honorio sacó su arma y trató de enfrentarse a los hampones. Esto hizo que recibiera varios balazos: uno en el brazo izquierdo, otro en la pierna izquierda y cinco en el chaleco antibalas. Su arriesgada acción causó que los delincuentes huyeran rápidamente sin ejecutar el delito. Al año siguiente, el 14 de agosto de 1984, el valiente policía fue premiado en el concurso antes mencionado y se le entregó 36 millones de soles de parte de la fundación “Amigos de la Guardia Civil”.

Entrevista con su hija

La mañana del domingo 30 de agosto de 1985, el diario decano publicó una entrevista que le hizo Alex Miranda Sota, corresponsal escolar del colegio Túpac Amaru, a María Honorio Armas, hija del valiente guardia asesinado en el asalto bancario. La joven de 16 años de edad, que cursaba el último grado de secundaria en esa institución educativa, reveló que “toda su familia, en especial yo, estaba orgullosa de su padre”. También indicó que la mayoría de agentes policiales recordaban el legado que dejó su progenitor en la institución.

Los asaltantes dispararon más de 40 balazos contra la camioneta de caudales de la Guardia Civil. (Foto: José Michilot/GEC Archivo Histórico)

Asimismo, rememoró la vez que premiaron a su padre y desveló que su familia vivía solo de la pensión que recibían del policía fallecido. A su vez, solicitó al Gobierno peruano que ayudara a todos los huérfanos del país para que puedan tener una subvención decorosa y “un hogar humilde pero propio”. También saludó a la Guardia Civil por sus 114 años de aniversario institucional y pidió que Santa Rosa de Lima bendiga a todos los policías para que puedan retornar a sus casas “a salvo” de sus jornadas laborales.

Finalmente, María quiso dejar claro que las familias de los policías también “tienen sentimientos y que sufren de estrés por la preocupación de esperar el retorno” de sus seres queridos, quienes intentan cumplir con su deber de proteger a la sociedad. Es así como terminó la entrevista. La historia de un valiente policía peruano que frustró el asalto a un banco de Jesús María , en donde incluso expuso su vida, fue premiado por su competente acción y, años después, fue asesinada por una banda criminal en los años 80.

