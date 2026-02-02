| : Juan Pablo II | Primera visita papal al Perú | San Juan Pablo II | Hip | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Solo para suscriptores
Icono Premium
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Juan Pablo II en Monterrico: cientos de miles de jóvenes colmaron el hipódromo y paralizaron Lima en 1985 | FOTOS

A propósito de la invitación formal al papa León XIV y los planes de su próxima visita al Perú, recordamos la multitudinaria jornada de 1985 en Monterrico, cuando Juan Pablo II habló de paz ante cientos de miles de jóvenes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Lima, la noche del 2 de febrero de 1985, en el Hipódromo de Monterrico, un emocionado papa Juan Pablo II observa a la gente al lado del Cardenal de Lima, Juan Landázuri Ricketts. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Luis Laos)
Lima, la noche del 2 de febrero de 1985, en el Hipódromo de Monterrico, un emocionado papa Juan Pablo II observa a la gente al lado del Cardenal de Lima, Juan Landázuri Ricketts. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Luis Laos)
/ LUIS LAOS
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Juan Pablo II en Monterrico: cientos de miles de jóvenes colmaron el hipódromo y paralizaron Lima en 1985 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Juan Pablo II en Monterrico: cientos de miles de jóvenes colmaron el hipódromo y paralizaron Lima en 1985 | FOTOS

Juan Pablo II en Monterrico: cientos de miles de jóvenes colmaron el hipódromo y paralizaron Lima en 1985 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Ese sábado 2 de febrero de 1985, Lima quedó suspendida en una tarde que no parecía terminar nunca. Organizadores y crónicas periodísticas de la época estimaron que la asistencia en el Hipódromo de Monterrico fue de alrededor de “un millón de personas”, jóvenes sobre todo, aunque no hubo un conteo oficial definitivo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua