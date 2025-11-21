Carlos Batalla
Juegos Bolivarianos 1938: la histórica coronación del Perú como primer campeón continental | FOTOS EXCLUSIVAS
Este sábado 22 de noviembre se inaugurarán los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y, aunque el camino ha estado marcado por dificultades y desorganización, vale recordar que este certamen deportivo tiene una historia profunda y significativa para el Perú. En esta ocasión volvemos a la primera edición de los Juegos, celebrada desde el 6 de agosto de 1938, día del cuarto centenario de Bogotá. En aquellas jornadas fundacionales, el equipo peruano brilló con luz propia en un evento que marcaría el inicio de la tradición deportiva bolivariana.

