Julio Ramón Ribeyro: la última palabra del “mudo” fue en diciembre de 1994 | FOTOS

El 4 de diciembre de 1994, el Perú sudó frío. Su escritor más cercano, su narrador de voz tenue y mirada aguda, el amigo Julio Ramón Ribeyro, se despedía para siempre. Quedaban atrás sus años de errancia entre Lima y París, ese deambular silencioso con el que convirtió las vidas grises en relatos memorables. Así se vivieron aquellas jornadas ásperas y dolorosas.

Imagen de un joven Julio Ramón Ribeyro que buscaba consolidare como un escritor en Europa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Aquel domingo 4 de diciembre de 1994, Lima amaneció con una noticia que avanzó con la lentitud de lo irreversible: Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) había muerto en la madrugada, a los 65 años. Sobrellevaba una dolencia antigua y sus últimos días habían transcurrido entre manuscritos, silencios y la rutina barranquina que cultivó siempre, serena y discreta. Apenas entonces la ciudad empezaba a dimensionar la ausencia del narrador que mejor retrató sus derrotas íntimas y sus silencios más desgarradores.

