La espera terminó para la Kiss Army local cuando, tras décadas de postergaciones, Paul Stanley y Gene Simmons pisaron suelo limeño por primera vez. Fue un encuentro de generaciones que transformó el Estadio Nacional en el epicentro del hard rock mundial.

EL ARRIBO DE LOS DIOSES DEL TRUENO

La historia comenzó el domingo 12 de abril de 2009. Un avión privado, proveniente de una exitosa presentación en Bogotá, Colombia, aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez a las 5 y 20 de la tarde. A bordo venían Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer y Tommy Thayer, con las “caras limpias”, pero con la leyenda a cuestas.

En las inmediaciones del terminal aéreo , cientos de fanáticos los aguardaban. Muchos lucían el maquillaje icónico de sus ídolos; otros sostenían vinilos con la esperanza de un autógrafo. La atmósfera era de un fervor casi religioso, con niños pintados como el “ Chico Estrella ” o el aterrador “ Demonio ”.

Hasta minutos antes del esperado concierto, las camisetas con los logos, fotos y demás signos de Kiss proliferaron en los alrededores del estadio. (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido) / MIGUEL BELLIDO

Gene Simmons, el “Diablo” de la banda, ensayó unas palabras en un español precario: “No hablo muy bien español, pero quiero decirles que esto es asombroso”, dijo conmovido por el recibimiento. Stanley, por su parte, no dejaba de observar a la multitud, prometiendo que el show sería grandioso por ellos.

Tras saludar a algunos seguidores, la banda se dirigió a un hotel en Miraflores para descansar antes de la gran cita. Pero la actividad no se detendría. La agenda del lunes 13 incluyó visitas turísticas y gastronómicas que los acercaron aún más a la cultura local.

El cuarteto no pudo resistirse a los encantos de la cocina peruana y almorzó en el restaurante La Rosa Náutica . Tommy Thayer , el “Hombre del Espacio”, fue contundente: “El vino y la comida marina que probamos es de lo mejor que hemos comido”.

Estadio Nacional repleto con los seguidores de la banda de rock norteamericano más caliente del mundo. (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido) / MIGUEL BELLIDO

Fue la hecatombe. Intensidad, carisma y potencia rockera de los Kiss en pleno escenario limeño. (Foto: Archivo de El Comercio)

KISSMANÍA EN LAS CALLES DE LIMA

Mientras tanto, Eric Singer aprovechó para recorrer algunas tiendas, adquiriendo relojes y artesanías peruanas en Aldo & Co. La cercanía con los fans fue una constante; el propio Singer salió del hotel a firmar autógrafos, premiando la persistencia de quienes hacían guardia día y noche.

Incluso hubo gestos conmovedores, como el de José Arias, un niño lisiado que viajó desde Ecuador con su padre solo para ver a sus héroes. La Kissmanía era total. Paul Stanley, en entrevistas televisivas, reafirmó su alegría por estar finalmente en un país que siempre supo que era apasionado por el rock.

En los sets de televisión, la banda mostró su lado más carismático. Durante una entrevista para América Espectáculos , Gene Simmons no dudó en bromear con Johanna San Miguel , a quien abrazó con su habitual estilo desenfadado y “más de la cuenta”.

El grupo Kiss transformado en sus icónicos personajes del "Diablo" y el "Chico Estrella". La multitud los aclamó. (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido) / MIGUEL BELLIDO

Sin embargo, el foco principal estaba en el Estadio Nacional de Lima. Los organizadores habían trabajado arduamente para cumplir con las exigencias técnicas. Los permisos para la pirotecnia estaban “oleados y sacramentados”, incluso antes de que la banda llegara al país.

Se movilizaron 40 toneladas de equipos, pantallas gigantes y plataformas para garantizar un espectáculo idéntico al que Kiss estaba ofreciendo en el resto de su gira latinoamericana, celebrando los 35 años de su disco “Alive!”.

EL RITUAL DE FUEGO Y ROCK AND ROLL

La noche del martes 14 de abril de 2009 , hace exactamente 17 años , el Estadio Nacional se llenó con más de 30 mil personas . El grupo nacional Leusemia se encargó de calentar los motores antes de que el telón con el logo de Kiss cayera para revelar a uno de los cuartetos más espectaculares de la historia del rock .

Los fans deliraron con los conocidos gestos obsesos del "Diablo". (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido) / MIGUEL BELLIDO

Literalmente, la música de Kiss dejó magnetizados a los seguidores del grupo rockero. (Foto: Archivo de El Comercio)

El concierto fue una avalancha de clásicos. Desde el inicio con “Deuce”, la energía no decayó. Siguieron himnos como “Strutter”, “Cold Gin” y “Parasite”, coreados por un público que mezclaba a veteranos de los años setenta y ochenta con jóvenes que descubrían la potencia del grupo en vivo.

Gene Simmons cumplió con su ritual de escupir fuego en “Hotter Than Hell” y, más tarde, hizo su icónico acto de volar hacia la parte más alta del escenario tras escupir sangre en su solo de bajo. La teatralidad estaba al límite, tal como lo habían hecho en Santiago, Buenos Aires y Bogotá.

Paul Stanley , el eterno “ Frontman ”, manejó a la audiencia con maestría. En un punto de la noche, cruzó el estadio volando sobre las cabezas de los fans para situarse en una pequeña torre al centro de la cancha, logrando una cercanía inaudita con los seguidores.

El repertorio fue un repaso exhaustivo de su carrera. Sonaron “She”, “Black Diamond” y, por supuesto, el himno definitivo: “Rock and Roll All Nite”, bajo una lluvia torrencial de confeti.

La química del grupo norteamericano con el público peruano fue instantánea. (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido) / MIGUEL BELLIDO

EL LEGADO DE UNA NOCHE HISTÓRICA

Fue, en palabras de la crítica, “la noche más caliente del año”. Kiss demostró que, a pesar de las décadas, seguía siendo una de las pocas megabandas que sobrevivían con absoluta dignidad y un vigor envidiable sobre el escenario.

Para los miles de asistentes, el concierto dejó una huella indeleble en el corazón y los tímpanos. La banda saldó su deuda con Lima entregando un show que no escatimó en efectos especiales , pirotecnia y, sobre todo, rock and roll .

Al día siguiente, las páginas de El Comercio daban cuenta del delirio vivido. Las fotos mostraban rostros sudorosos, maquillaje corrido por la emoción y una entrega total de la Kiss Army limeña que transpiró entusiasmo desde muy temprano en el coloso de la calle José Díaz.

Minutos antes del concierto, Kiss posó al lado del ejemplar de El Comercio de ese 14 de abril de 2009. Fue genial. (Foto: Archivo de El Comercio / Eleniza Uvidia) / ELENIZA UVIDIA

La visita de Kiss trajo un fabuloso concierto que se convirtió en un evento social, movilizando a gran parte de la ciudad. Desde el arribo al aeropuerto hasta el último acorde en el estadio, Lima respiró rock de la vieja escuela, validando el estatus de la banda como una leyenda viva.

Con el eco de los fuegos artificiales aún resonando, Kiss partió de Lima dejando la promesa cumplida de que, efectivamente, eran la banda más caliente del mundo. El Estadio Nacional, testigo de tantas gestas deportivas, sumó esa noche, hace 17 años, una página memorable en el mundo de la música.