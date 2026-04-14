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La noche del 14 de abril de 2009, el concierto del grupo norteamericano de rock, Kiss, en el Estadio Nacional fue inolvidable para sus 30 mil fans. (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido)
La noche del 14 de abril de 2009, el concierto del grupo norteamericano de rock, Kiss, en el Estadio Nacional fue inolvidable para sus 30 mil fans. (Foto: Archivo de El Comercio / Miguel Bellido)
/ MIGUEL BELLIDO
Por Carlos Batalla

La espera terminó para la Kiss Army local cuando, tras décadas de postergaciones, Paul Stanley y Gene Simmons pisaron suelo limeño por primera vez. Fue un encuentro de generaciones que transformó el Estadio Nacional en el epicentro del hard rock mundial.

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