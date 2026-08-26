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Adultos, jóvenes y niños de Surco y toda Lima participaron de la apertura de la llamada entonces "Semana de la Uva y el Vino", la primera "Fiesta de la Vendimia" en el Perú. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA).
Adultos, jóvenes y niños de Surco y toda Lima participaron de la apertura de la llamada entonces "Semana de la Uva y el Vino", la primera "Fiesta de la Vendimia" en el Perú. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA).
Por Carlos Batalla

El aroma de los frutos maduros y el repique de las campanas acompañaron una jornada especial en Santiago de Surco, donde las autoridades y los vecinos se reunieron para celebrar la producción de sus viñedos. Se trataba de la primera Fiesta de la Vendimia oficial en nuestro país.

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