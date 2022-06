La vez que Menudo se presentó en un conocido coliseo limeño, se salvó de una tragedia y detuvo por una hora los vuelos en nuestro país

Ya en nuestro país, realizó tres conciertos en el coliseo Amauta . Días después, el conocido recinto fue clausurado por no contar con las medidas de seguridad establecidas por Defensa Civil en una de las presentaciones del grupo puertorriqueño. Antes de irse, la locura por los cinco adolescentes detuvo los vuelos en el aeropuerto limeño por una hora.

Llegada al Perú

El viernes 31 de julio de 1981, Menudo llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en medio de una gran avalancha de adolescentes. Miles de jovencitas se arremolinaron con pancartas en mano en los alrededores del terminal aéreo. La gran mayoría cantaba y bailaba las canciones del grupo musical infantil del momento. Tras bajar la escalinata del avión, Xavier, René, Miguel, Ricardo y Johnny, sonrieron con los “besos volados” y los gritos de sus fanáticas.

Minutos después, su productor y compositor, Edgardo Díaz, declaró para la prensa peruana. Ahí explicó que el éxito del grupo se debía a que no había cambiado su estilo desde que iniciaron. También recalcó que eran un conjunto de voces frescas. “Ya hemos renovado el grupo dos veces. Una de las condiciones es que sus integrantes no pasen de los 15 años. Los chicos son normales. Cuatro de ellos están en lo que vendría a ser en el Perú, cuarto de secundaria. El mayor está en quinto”, dijo, sonriente.

Instantes en que el grupo infantil puertorriqueño baja del avión que los trajo a Lima. (Foto: Ricardo Navarro / GEC Archivo Histórico)

Díaz reveló que realizaban esta gira por Sudamérica porque estaban de vacaciones y que los adolescentes tenían un maestro que se encargaba de instruirlos. Además, manifestó que, a pesar de tener siete grandes discos grabados, “se preparan para sacar otro de música rock latinoamericana”. En ese momento, su tema “No que no” estaba ocupando los primeros lugares del ranking musical nacional.

Cabe resaltar que este tour internacional había comenzado el 3 de mayo de 1980 y que venían de presentarse en Argentina, Chile, México y Estados Unidos. Luego de sus conciertos en nuestro país, viajarían a España, Puerto Rico y cerrarían volviendo a México. Tras estas declaraciones, decenas de policías custodiaron a los cinco adolescentes hasta un vehículo negro que los esperaba en la pista del aeropuerto limeño. El automóvil los trasladaría hasta su hospedaje.

Inédita entrevista

Al día siguiente, el sábado 1 de agosto de 1981, un reportero de Correo entrevistó el grupo puertorriqueño. En la conversación, los adolescentes revelaron detalles poco conocidos. “Me gustan las experiencias que voy adquiriendo con los viajes. Es una manera de hacer nuevas amistades, conocer las costumbres de otros países y su cultura. Me siento contento de estar en Lima. En mi casa no puedo salir mucho porque me siguen. Admiro mucho al grupo Boston, a Donna Summer y a José Luis Rodríguez”, dijo Ricardo Menéndez.

Xavier Serbia confesó que admiraba a los Jackson Five y René Farrait dijo que le gustaba el grupo Kansas. Este último también contó que siempre eran “besados y tocados” por las chicas, y que por eso era necesario que la policía los custodie para que “no los rapten”. Luego, Miguel Angel Cancel explicó que el éxito que tenían se debía a la dedicación y esmero que mostraban en cada presentación, y desveló que si no llegaba a ser cantante profesional sería arquitecto.

Imagen tomada durante la entrevista. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Además, aclaró que le encantaba usar el pelo largo para identificarse con la juventud. Por último, Johnny Losada admitió que era fanático de la velocidad y que le gustaba andar en bicicleta. “Cuando tengo tiempo me dedico a escuchar música o a salir a pasear. Claro que lo tengo que hacer con alguien que me cuide. Las muchachas son peligrosas, aunque me gustan mucho”, dijo, sonriente. De esta manera, terminó la entrevista.

Menuda locura por el grupo

La tarde del 2 de agosto de 1981, miles de jóvenes abarrotaron las tribunas del coliseo Amauta , en el Centro de Lima, para la primera presentación de Menudo en nuestro país. El concierto fue todo un éxito. Al día siguiente, el 3 de agosto, el caos invadió el recinto limeño para el segundo recital del grupo. La desorganización por la cantidad de gente que quería entrar hizo que la función se retrasara más de una hora. Pasada las ocho de la noche, las puertas se abrieron y miles de personas entraron al local entre pisotones y caídas al suelo.

Cientos de fanáticas se amontonaron en las escaleras, cerca del escenario. El animador del evento anunció el inicio del espectáculo, pero el recital no comenzó hasta después de media hora. Primero se presentaron un grupo de basquetbolistas estadounidense y luego, salió Menudo . El concierto terminó a las once y media de la noche. La salida del público y el tráfico en esa zona del centro de la ciudad fue todo un caos. Esa noche, algunos fanáticos terminaron con golpes leves en el cuerpo por la brusca aglomeración de personas en el lugar.

Postal de su presentación en el coliseo Amauta del 2 de agosto de 1981. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El 4 de agosto de 1981, los cinco integrantes del famoso grupo puertorriqueño confesaron sus preferencias amorosas. Todos revelaron que estaban enamorados y que la mayoría ya había tenido pareja alguna vez. “Estamos en la edad difícil. No somos niños ni somos adultos. Nuestros padres y todos los padres no comprenden nuestro estado emocional. Puedo confesar, con sinceridad, que si he tenido experiencia sexual. Y eso también ha pasado con la mayoría de mis compañeros”, reveló Xavier. Además, el cantante manifestó que le gustaban las “rubias que sean sinceras y no anden con rodeos”.

Peligrosa despedida

Al día siguiente, el 5 de agosto, el Concejo Provincial de Lima anunció que clausuraba el coliseo Amauta por no cumplir con los requisitos necesarios de seguridad para el público asistente al concierto de Menudo, como lo exigía Defensa Civil. El recinto ya había sido cerrado en 1978 tras recibir una multa de un millón de soles por la misma medida. Los propietarios del local lo mandaron a remodelar y volvieron a obtener el permiso de la municipalidad un tiempo después.

Sin embargo, las mejoras que se hicieron no fueron suficientes. El local no tenía una reja de seguridad en el escenario ni un anillo periférico de contención en las escaleras. Además, tampoco redujo su capacidad de 20 mil personas a 14,000. La mañana del 6 de agosto se supo que el conocido local limeño entraría en proceso de remodelación y que solo había reabierto sus puertas para las tres presentaciones del famoso grupo juvenil.

Horas después, los integrantes de Menudo partieron en un auto negro hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para viajar hacia España. En el terminal aéreo, miles de jóvenes los esperaban. La gran mayoría invadió la pista de despegue cuando vio al vehículo ingresar al aeródromo limeño. Esto hizo que los vuelos de llegada y salida se interrumpieran por una hora. Los controladores del lugar tuvieron que utilizar motobombas para dispersar a los fanáticos. Los cinco cantantes fueron encerrados en las instalaciones de la base aérea naval.

Miles de fanáticos invadieron la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para despedir a Menudo. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

Cerca de la 1 y 30 de la tarde, una llamada anónima avisó que una bomba había sido colocada en el interior del avión de Iberia que llevaría a los artistas infantiles hacia Madrid. Esto hizo que la Guardia Civil (GC) y el personal de resguardo de aduanas revisaran todas las maletas del vuelo durante dos horas. Además, bajaron del avión a las estrellas musicales. Antes de volver a la nave, los adolescentes confesaron estar sorprendidos por los fanáticos que tenían en nuestro país.

“Estamos muy contentos de haber actuado en Lima, cuya juventud, especialmente las mujeres, son las más hermosas de esta parte del continente. Esta despedida no la olvidaremos jamás. No pensábamos que teníamos tantos admiradores en esta querida patria. Esperamos volver pronto”, manifestaron. Luego, abordaron la nave de la empresa española y partieron al país europeo, donde seguirían su gira internacional. Es así como terminó la visita de este famoso grupo musical puertorriqueño a nuestro país hace más de 40 años.

