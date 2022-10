Cuando Tego Calderón posó con la camiseta del Boys, mostró su admiración por el huayno y apoyó a Susana Baca como ministra de Cultura

Era la mañana del sábado 18 de junio del 2011, cuando El Comercio publicó una entrevista con Tego Calderón semanas antes de su llegada al Perú. En la conversación, el puertorriqueño explicó que siempre se sintió cómodo de visitar nuestro país. “El público peruano se identifica con mis letras. No solo conoce lo comercial y bailable de mi repertorio, sino toda mi propuesta. Siempre está pidiéndome canciones que en otros lugares no conocen. Por eso me siento muy cercano a ellos. Yo podría ir más seguido, pero no quiero aburrirlos”, dijo, sonriente.

