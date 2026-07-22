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Resumen

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El público le pidió esa tarde a Lolo Fernández que diera la vuelta olímpica para celebrar que el estadio de Universitario llevara su nombre. Lolo aparece junto a sus compañeros los mediocampistas Carlos Meza y Alejandro León. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
El público le pidió esa tarde a Lolo Fernández que diera la vuelta olímpica para celebrar que el estadio de Universitario llevara su nombre. Lolo aparece junto a sus compañeros los mediocampistas Carlos Meza y Alejandro León. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

El domingo 20 de julio de 1952 corría un viento apurado. Ese día quedó grabado a fuego en los corazones cremas la inauguración oficial del coloso de Chacra Ríos, su recinto propio en la calle Odriozola, en Breña. Era el estadio en honor a su ídolo máximo: Lolo Fernández, cuyo nombre quedó vinculado para siempre a esa nueva cancha.

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