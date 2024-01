Los Rolling Stones, ya consagrados con éxitos mundiales como ‘I Can’t Get No Satisfaction’, ‘Under my Thumb’, ‘Honky Tonk Women’ y ‘Sympathy for the Devil’, llegaron a Lima en 15 de enero de 1969, al borde de la medianoche.

Edición de El Comercio del 16 de enero de 1969 con la noticia que movilizó a muchos jóvenes. Los Rollings Stones estaban en Lima. (Foto-titular: GEC Archivo Histórico)

Este grupo, que desde sus inicios se deleitó con la esencia del rock and roll, el blues y el country, causó un deslumbramiento particular en la capital peruana. Entre los fanáticos conocedores, resonaba el recuerdo de su incursión dos años antes, en 1967, en el rock psicodélico con el álbum “Their Satanic Majesties Request”, destacando el sencillo ‘She’s A Rainbow’.

Sin embargo, apenas unas semanas antes de su llegada a Lima, a finales de 1968, el lanzamiento del disco “Beggars Banquet” introdujo al mundo el impactante tema ‘Sympathy for the Devil’. Este track, que desnuda crudamente el poder del mal en la cotidianidad humana, añadió una dimensión provocativa a la reputación de los Stones, consolidándolos como figuras trascendentales en la escena musical.

Lima, 15 de enero de 1969. Mick Jagger y Keith Richards conversaron con la prensa apenas llegaron al país. Luego fueron libres y supieron escabullirse de los paparazzi. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Cuando Mick Jagger, Keith Richards y Anita Pallenberg, esta última una groupie-novia de Keith, tocaron suelo peruano bien entrada la noche del miércoles 15 de enero de 1969, tenían muy claro su idea del viaje. Nada de música. Solo llegaban al país andino como turistas.

“Vestidos estrafalariamente a lo hippie con largas melenas, sombreros negros y chaquetas y pantalones de colores”, así los describía el diario decano. Ellos, las estrellas juveniles, firmaron autógrafos y cargaron sus guitarras antes de anunciar su interés en conocer “el Cusco y el lago Titicaca”. (EC, 16/01/1969).

En medio de la confusión y algunos desmanes, los chicos melenudos declararon además que planeaban quedarse tres días en el país, antes de continuar su travesía por otros países. Hospedados en el hotel Playa Hermosa de Ancón, los dos rockeros británicos, en plena era de la dictadura velasquista, despertaron la curiosidad de una parte de la ciudadanía, pero entre la juventud rockera causaron auténtico furor.

Las seguidoras de los Rolling Stones, muchas de la comunidad británica, llegaron al centro de Lima para verlos antes de su viaje reposo en Ancón y de su marcha al interior del país. (Foto: GEC Archivo Histórico)

En Lima, los periodistas desviaron su atención de la música de los Rolling Stones para indagar sobre sus hábitos con las drogas y su relación con los Beatles. En torno a estos últimos, Jagger y Richards coincidieron en llamarlos nuestros “horribles amigos” , y sobre el tema de las drogas, los músicos, imperturbables, admitieron su consumo, aunque no lo recomendaron. De esta manera, continuaron su visita al país, emprendiendo el viaje hacia el Cusco, específicamente a Urubamba.

En una anécdota reveladora, Keith Richards, en su libro de memorias “Life” (2010), r elató que se perdieron en el camino hacia Urubamba y tuvieron que tocar guitarra y cantar algunas canciones en español para asegurarse hospedaje por una noche. ¿Mito o verdad? Difícil saberlo.

Era la ocasión ideal para ver a los miembros de un grupo de rock británico en pleno ascenso. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Meses después de esta peculiar travesía, en julio de 1969, los dos grandes amigos y genios musicales, Mick Jagger y Keith Richards, lamentarían la muerte de un integrante de su banda, Brian Jones, quien falleció ahogado en una piscina, supuestamente a causa de una sobredosis, según medios de la época.

A finales de ese mismo año de 1969, los Rollings Stones lanzarían el disco “Let it Bleed”, que incluiría destacadas canciones como ‘Country Honk’, ‘Live With Me’ y ‘You Can’t Always Get What You Want’.