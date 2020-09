Lucy Elena Smith Ariñez era una joven talentosa que nació por azar en La Paz, Bolivia, en 1926, pero que desde los 3 años pasó a vivir a Lima. Su espíritu artístico fue precoz. Sorprendió a los 9 años en un programa infantil en radio Internacional, donde la gente llamaba y preguntaba por ella. La empezaron a llamar “La vocecita de oro”. Ella cantaba, interpretaba y animaba los escenarios desde casi niña. Ya joven la radio seguía adorándola. Su voz siempre seducía a los oyentes y sus sueños eran solo triunfar y vivir enamorada de la vida.

Lucy Smith interpretaba tangos, que era lo que estaba en boga en los años 30 e incluso en los años 40. Era la música con la que creció. Pero cuando se convirtió en la señorita estrella de la radio, el vals criollo, el criollismo estaba en su momento. Los Embajadores Criollos, Los Troveros Criollos e intérpretes como el Jorge “El Carreta” Pérez y los compositores Mario Cavagnaro y un novel Augusto Polo Campos. Todos hacían sus pinitos, y empezaban a ser escuchados y pedidos por el público oyente.

PURO CARISMA DENTO Y FUERA DEL ESCENARIO

La muchacha que a todos le caía bien no dejó discos grabados. Pero eso no fue obstáculo para ser popular. Quizás por eso su muerte, a los 23 años, les dolió a tantos y a tantas, y hasta inspiró el conocido vals “Lucy Smith”, de Abelardo Carmona, y que hizo muy popular Los Embajadores Criollos y también Los Morochucos. A ese talento por la música, Lucy sumaba su genio para los radioteatros; allí destacó y buscó la independencia con su empresa “Radioteatro Smith”.

Lucy Smith destacó en el canto desde niña en los años 30, y luego incursionó en los años 40 en la radio, donde no solo cantó sino que hizo radioteatro de manera exitosa. Talentosa y emprendedora murió en su mejor momento artístico y personal. Es un ícono de la cultura popular.

En esos afanes estaba cuando se le cruzó por la vida un tal Carlos Denny Espinoza Zapata, un sujeto bien peinado y cortés, quien la enamoró con éxito. Al comienzo todo fue bien, pero luego, poco a poco, fue apareciendo el verdadero carácter de Espinoza. Posesivo, desconfiado, celoso sin motivo; no dejaba a Lucy despegar en su carrera, desenvolverse en un ámbito como el artístico.

Pero Lucy trataba de entenderlo, de ser paciente con sus inseguridades. Por eso lo invitó a una fiesta de fin de año (fin de década, en realidad), el 31 de diciembre de 1949, en el glamuroso hotel Country Club, en San Isidro. Fue su peor error.

LA NOCHE FATAL

¿Qué le ocurrió a esta joven tras el festejo del nuevo año 50? Salió esa noche de celebraciones y alegría no con un desconocido sino con alguien en quien ella confiaba. Pero todo fue una tragedia. El entorno de amigos de Lucy no tenía ninguna confianza en Espinoza. No lo conocían bien, pero decían que era una persona interesada en la fama de la joven empresaria y artista.

La portada del 1 de enero de 1950 del diario El Comercio. Cuando los lectores vieron esta carátula, ya sabían por la radio que esa madrugada había fallecido Lucy Smith luego de festejar ese año nuevo. (Foto: Archivo El Comercio)

En la fiesta del Country todo empezó aparentemente bien, entre risas y brindis. Pero, de pronto, el enamorado de Lucy se incomodó, se ofuscó y, luego, expresó celos por todos. El hombre se oscureció y oscureció a su enamorada también. Entonces la sacó a la fuerza del lujoso hotel y la obligó a tomar un taxi.

A partir de allí, ya no hubo más testigos. La historia solo se reconstruyó con las versiones de Carlos Espinoza y del taxista Nicolás Rimachi. Dijeron que habían discutido, que incluso forcejearon, que Lucy estaba fuera de sí y que pedía bajar del taxi. Pero, lamentablemente, no esperó a que se detuviera el auto y abrió la puerta para lanzarse enloquecida. Esa era la versión de los involucrados. Todo ello habría ocurrido a la altura de la cuadra dos de la calle Marconi, en San Isidro.

Los medios de prensa estaban impactados. De la noche a la mañana había desaparecido una persona tan talentosa y querida. En los primeros momentos, Espinoza y Rimachi diferían en sus versiones. Uno decía que todo fue un accidente (taxista) y el otro incluso deslizó la idea de un suicidio (Espinoza). Pero por la cabeza de todos rondaba la idea de un homicidio por parte de Espinoza, con el silencio cómplice del conductor.

El sepelio de Lucy Smith el 2 de enero de 1950 fue tumultuoso, popular y muy sufrido por la gente que la admiraba y que lamentaba la manera en que le quitaron la vida. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Nada se pudo hacer. La caída fue fatal. Ni en la clínica Italiana ni en el hospital Loayza, tampoco en la Maison de Santé pudieron salvarla. Una suma de miedo, abuso o negligencia de sus acompañantes terminó por agravar la situación crítica de Lucy. Murió de un traumatismo encefalocraneado, a raíz de una caída violenta, indicó la autopsia. Dejó de existir en la Maison de Lima, en la tarde, casi noche, del 1 de enero de 1950.

Espinoza y Rimachi fueron detenidos en la comisaría de Orrantia del Mar y luego en una carceleta fiscal por solo cuatro días. El luto en los medios y en el público fue total. En tanto, el proceso de dos años y medio fue lento y corrupto, manchado por irregularidades desde el parte policial, la reconstrucción del crimen, hasta en la misma investigación judicial.

JUICIO ORAL Y SENTENCIA CONTRA LOS RESPONSABLES

La fiscalía acusó a Carlos Denny Espinoza Zapata y a Nicolás Rimachi Morales; pero especialmente se centró en Espinoza en quien recayó la culpa de haberle propinado golpes y en consecuencia provocar su caída fuera del taxi. El 18 de julio de 1952 comenzó la parte final del juicio oral con los acusados como protagonistas.

El taxista Rimachi dio en un inicio una versión diferente a Espinoza. Señaló que fue un accidente, mientras el segundo insistía en un suicidio. Luego se desdijo y se allanó a la versión del enamorado de Lucy Smith. Hasta el último día de su vida se negó a hablar del asunto. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Una semana después, el 25 de julio de 1952, rodeados de mucho público, pues era un juicio abierto, se sabría lo que la justicia determinó. La acusación fiscal era el de homicidio de Lucy Elena Smith Ariñez. Pero prevaleció en los jueces la idea de un accidente. Y así, increíblemente, a las 5 y 45 de la tarde de aquel día, el Primer Tribunal Correccional absolvió a los acusados.

“En vista de no haber hallado responsabilidad en la acusación que contra ellos pesaba” (El Comercio, 25-07-52). La sentencia fue aprobada sin observaciones. De esta forma, “se ordenó el archivamiento definitivo del expediente, con aviso al Juez de la causa”. Los acusados aceptaron el veredicto dictado en su provecho; y el propio Fiscal indicó que no interpondría recurso de nulidad.

No obstante, sí lo interpuso el abogado de la familia Smith ante la Corte Suprema de Justicia. Pero nada cambió la sentencia inicial. Los dos involucrados nunca declararon a los medios y desaparecieron mudos, seguramente con las conciencias llenas de culpa.