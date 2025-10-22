| : Luna | primera foto | lado oculto | satélite natural | Tierra | misió | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

El día que el mundo descubrió el lado oculto de la Luna en 1959

Si bien el 7 de octubre de 1959, la Lunik III obtuvo las primeras imágenes del lado oculto de la Luna, captando un paisaje montañoso y casi sin mares, fue casi 20 días después que la imagen principal se difundió al mundo a través de los medios de comunicación. Esas fotos marcaron un hito en la exploración espacial.

¡Imagen histórica! La sonda soviética Lunik III obtiene la primera foto del lado oculto de la Luna, tomada el 7 de octubre de 1959, y difundida al mundo poco más de dos semanas después, el 26 de ese mes. (Foto: "Radiofoto AP, exclusiva para El COMERCIO")
Han transcurrido varias décadas desde aquel 26 de octubre de 1959, en que los soviéticos compartieron la foto del lado oculto de la Luna con la humanidad. Por primera vez, nuestro satélite natural mostraba la parte que siempre había negado: su lado secreto, invisible desde la Tierra. Más de dos semanas antes, el 7 de octubre, la sonda soviética Lunik III (Luna 3) había burlado la oscuridad del espacio y transmitido desde el silencio absoluto una fotografía que parecía imposible. Fue una fotografía borrosa, pero suficiente para quebrar siglos de silencio. Antes de que acabara ese mes, el mundo entero supo que la ciencia también podía ser revelación.

