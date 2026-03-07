Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La tranquilidad de una calle de San Borja se quebró la mañana del jueves 5 de marzo de 2026. No fue el rugido de un avión lo que alteró el vecindario, sino el frenazo de los vehículos policiales que cerraron el paso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.