La tranquilidad de una calle de San Borja se quebró la mañana del jueves 5 de marzo de 2026. No fue el rugido de un avión lo que alteró el vecindario, sino el frenazo de los vehículos policiales que cerraron el paso.
El objetivo era una mujer que durante años había logrado mantenerse fuera del radar: Lupe Maritza Zevallos Gonzales (1961) exadministradora de la desaparecida aerolínea Aerocontinente y pieza clave —según la justicia— en el engranaje financiero del imperio levantado por su hermano, Fernando Zevallos Gonzales, alias “Lunarejo”.
La captura de la llamada “Reina de Aerocontinente” no fue un arresto cualquiera. Representa el capítulo final de una historia que empezó décadas atrás y que mezcló narcotráfico, aviación comercial, violencia y una larga batalla judicial y periodística.
FERNANDO ZEVALLOS: EL ASCENSO DEL “LUNAREJO”
Para entender la importancia de esta detención hay que mirar hacia atrás, hasta los primeros pasos del hombre que levantó el clan. Fernando Zevallos (1957) no fue un empresario convencional.
A comienzos de los años ochenta ya aparecía vinculado a procesos por narcotráfico en la región San Martín. Tenía apenas 25 años cuando su nombre empezó a circular en expedientes policiales entre 1981 y 1982. Una década después, su historia dio un giro empresarial. A inicios de los años noventa fundó Aerocontinente, la aerolínea que pronto se convertiría en una de las más visibles del país.
Mientras la empresa expandía sus rutas, el poder del clan Zevallos también crecía en las sombras. La organización fue vinculada a episodios de violencia y silenciamiento. Entre ellos, el asesinato del rival comercial Leonardo Gonzales en 1987 y el de José María Aguilar, conocido como “Shushupe”, testigo clave que fue acribillado en el penal de Pucallpa en 2005 tras declarar sobre los vínculos del grupo con el narcotráfico.
El ascenso del ‘Lunarejo’ terminó por llamar la atención internacional. En junio del 2004, la Drug Enforcement Administration (DEA) lo calificó como un “narcotraficante a gran escala”. Poco después, el gobierno de los Estados Unidos lo incluyó en la Kingpin Act, la lista negra reservada para los capos más peligrosos del narcotráfico mundial.
Finalmente, la justicia peruana logró alcanzarlo. En diciembre del 2005 fue condenado, por primera vez, a 20 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, receptación y lavado de activos. Para entonces, el imperio aéreo que había construido ya comenzaba a desplomarse.
LUPE ZEVALLOS: LA ADMINISTRADORA DEL BLINDAJE
Mientras Fernando Zevallos era el rostro visible del clan y su estratega, su hermana Lupe Zevallos ocupaba un rol igual de decisivo, aunque más discreto. Desde la presidencia de Aerocontinente manejaba los resortes administrativos de la compañía y, según la fiscalía, coordinaba la red de influencias que mantenía a la empresa protegida.
Documentos y correos electrónicos revelaron que desde esa posición gestionaba una extensa red de beneficios: pasajes gratuitos, descuentos y favores destinados a congresistas, magistrados y altos mandos policiales. El objetivo era construir un blindaje institucional que permitiera a la aerolínea seguir operando pese a las investigaciones.
Su capacidad para evadir a la justicia quedó demostrada en mayo del 2004. En ese momento, un juez federal de Florida había ordenado su detención preventiva con fines de extradición a Chile por la llamada Operación Ícaro, vinculada al lavado de activos. A pesar del cerco policial en los Estados Unidos, Lupe Zevallos logró regresar al Perú eludiendo los registros migratorios.
Los golpes judiciales, sin embargo, fueron acumulándose con los años. En marzo del 2010 comenzó el proceso de transferencia de los bienes del clan Zevallos a la administración del Estado. Y en febrero del 2019 se realizó una audiencia decisiva en la que los hermanos enfrentarían una condena por liderar una organización criminal.
Fue entonces cuando Lupe Zevallos ejecutó una fuga que prolongó el incumplimiento de su sentencia hasta el jueves 5 de marzo último. Ella aprovechó una breve salida de la sala judicial para desaparecer. Pero la sentencia le llegó igual: 25 años de prisión, que se dictó el 25 de febrero de 2019.
Ese mismo día, la corte contra el crimen organizado sentenció a 27 años de cárcel a Fernando Zevallos, pena que se cumplirá en 2032.
Según la Fiscalía, el clan Zevallos lavó unos 500 millones de dólares, provenientes del narcotráfico a través de Aerocontinente y otras empresas.
En diciembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena. Desde entonces, Lupe Zevallos pasó a la lista de los más buscados del país, y el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 100 mil soles por información clave que condujera a su captura.
EL COMERCIO: LA INVESTIGACIÓN QUE LA MAFIA NO PUDO SILENCIAR
La caída del clan Zevallos no se explica solo por la acción policial o judicial. También es resultado de una de las investigaciones periodísticas más persistentes del Perú reciente. La campaña de El Comercio contra la red del ‘Lunarejo’ comenzó en los años noventa.
En sus momentos más duros fue liderada por el periodista Miguel Ramírez y el editor Fernando Ampuero, desde la Unidad de Investigación del diario. Ellos lograron confirmar con fuentes de la DEA documentos que vinculaban a Fernando Zevallos con el tráfico internacional de toneladas de droga.
La respuesta del clan fue inmediata y agresiva. Fernando Zevallos demandó a los directivos del diario, incluido el director Alejandro Miró Quesada Cisneros, exigiendo una indemnización de 100 millones de dólares por presunta difamación. Además, interpuso hasta siete hábeas corpus simultáneos en un intento de archivar los procesos judiciales.
LOS ZEVALLOS: EL CIERRE DE UN CAPÍTULO OSCURO
La captura de Lupe Zevallos en San Borja, el 5 de marzo, cierra un ciclo que se prolongó por más de tres décadas. La mujer que durante años administró la aerolínea más polémica del país y que manejó los hilos financieros del clan finalmente cayó en manos de la justicia.
Su detención pone fin a la libertad de la última gran operadora de un imperio que intentó sostenerse con dinero mal habido, influencias políticas y una red de intimidación judicial. La llamada “Reina de Aerocontinente” ha terminado aterrizando en el mismo destino que la persiguió durante años: el de la justicia peruana.
