“Magic” Johnson, el dueño del espectáculo en la NBA

Miembro de una numerosa familia, Earvin "Magic" Johnson nació un día como hoy en 1959, hace 60 años, en los Estados Unidos. Su talento innato con el balón hizo que se convirtiera en uno de los mejores jugadores de la NBA durante los 12 años que jugó en su único equipo Los Ángeles Lakers. Hasta que en una conferencia de prensa anunció que había contraído el VIH, dejando de lado el baloncesto para empezar su tratamiento.



El inicio de “Magic”



Desde muy pequeño Earvin Johnson empezó a hacer lo que más le gustaba, rebotar un balón. A los 15 años ingresó al equipo de su colegio, con el que logró jugar uno de sus mejores partidos en el que obtuvo 36 puntos, 16 asistencias y 16 rebotes. Un periodista deportivo que se encontraba viendo el cotejo, apreció su forma de jugar esa noche y decidió apodarlo en su crónica del día siguiente como “Magic”, apelativo con el que es reconocido hasta la actualidad.



Este ícono del baloncesto en su época universitaria destacó en el equipo de la Universidad de Michigan. Durante su primer año, ayudó a los espartanos a conseguir el título de Big Teen Conference. Al siguiente año estuvo entre los jugadores más importantes que llevaron a su equipo a la final del campeonato universitario (NCAA) donde ganaron el torneo frente a la Universidad de Indiana. Este partido fue el inicio de uno de los enfrentamientos más famosos de la NBA, entre Larry Bird y Johnson.



(Foto: Agencia)

Del baloncesto universitario a brillar en la NBA



En el año 1979 fue elegido como el número 1 del Draf (competencia para elegir al mejor jugador universitario) por los Lakers. El plantel de Los Ángeles negoció con el equipo de los New Orleans Jazz y les ofreció a la estrella del momento, Gail Goodrich, a cambio de la primera elección. “Magic” se encontraba muy emocionado por jugar con uno de sus mayores ídolos de su infancia, el pívot Kareem Abdul – Jabbar.



Desde el primer juego, “Magic” sorprendió al equipo con sus habilidades. Rápidamente transmitió su entusiasmo en la cancha, e impuso un estilo de juego de velocidad, increíbles pases, contra-ataques intensos, que fueron conocidos luego como el “Showtime” (hora del show). Sus estadísticas en la primera temporada del torneo hicieron que formara parte del equipo titular del Oeste en el All-Star Game (juego de las estrellas).



En los inicios de los 80, gracias a la demostración de sus grandes habilidades con el balón, no se hablaba de otra cosa que no fuera el talento de “Magic” Johnson y Larry Bird que jugaban en diferentes equipos. Pero no fue hasta 1984 que las dos estrellas de la NBA se juntaron para enfrentarse en una final. Fue una serie intensa en la que Bird y los Celtics vencieron luego de siete partidos. Un año más tarde volvieron a enfrentarse y esta vez el equipo de Los Ángeles ganó el título.



En 1987 ambos equipos se volvieron a encontrar en las finales de la NBA, Los Lakers vencieron por segunda vez a los Boston Celtics y “Magic” Johnson recibió su primer premio como el jugador más valioso (MVP) de la final de la NBA, un honor que recibió de nuevo en 1989 y 1990.



El partido más duro de su carrera



El 7 de noviembre de 1991, anunció su retiro tras revelar en una conferencia de prensa que era portador del VIH. Esta noticia conmocionó a la NBA y al mundo deportivo. La decisión que tomó “Magic” de hacer pública su condición ayudó a crear conciencia sobre esta enfermedad, que aún era un tema tabú en esa época.



Los rumores y críticas sobre su liberal vida sexual no se hicieron esperar, esto generó pánico entre algunos jugadores del campeonato como Karl Malone que se negaba a jugar con él por temor a tener algún tipo de contacto sanguíneo por los múltiples rasguños que se producían durante los partidos. Ese mismo año, “Magic” creó una fundación que colabora con las investigaciones sobre el VIH/SIDA y que promueve la educación sexual.



A pesar de lo difícil que fue revelar su enfermedad, el público votó por él para que en esa temporada juegue el All - Star Game. En este partido fue premiado con el reconocimiento al jugador más valioso (MVP). Posteriormente fue convocado para integrar el equipo de baloncesto para las olimpiadas de Barcelona 1992.



Ese año se juntaron quizás los mejores jugadores de toda una generación, entre los que se encontraban Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, John Stockton y Scottie Pippen. Este plantel dominó desde el primer partido la competencia olímpica llevándose el oro y la admiración de todo el público. Este mítico equipo fue denominado por la prensa deportiva como “Dream Team” (equipo de ensueño). Johnson no pudo participar a su cien por ciento en el torneo, a causa de una leve lesión en la rodilla.



(Foto: Agencia)

El regreso a las canchas y su legado final



En la temporada de 1993-1994, fue nombrado entrenador de Los Ángeles Lakers, pero renunció rápidamente al no poder compenetrarse con el equipo de ese entonces. Al año siguiente “Magic” comunicó a sus fanáticos que volvería a jugar en la NBA con 36 años, nuevamente con Los Lakers, para disputar sus últimos 32 partidos profesionales.



A pesar del tiempo fuera del baloncesto “Magic” promedió buenos números, llegando a jugar los playoffs, aunque su equipo fue eliminado en primera ronda por los Houston Rockets. Luego de este partido Johnson anunció su retiro definitivo de la NBA recibiendo una gran despedida de parte del equipo de Los Ángeles.



Actualmente “Magic” Johnson continúa muy ligado al mundo del baloncesto y es uno de los embajadores de la lucha contra el VIH. Johnson escribió libros sobre sus experiencias como “Tu puedes evitarlo”, se convirtió en comentarista deportivo e incursionó en el mundo de los negocios con Magic Johnson Enterprises.