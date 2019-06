Maradona y su adicción que lo sacó de un mundial: hace 25 años

El 30 de junio de 1994, Diego Maradona atendió a los medios luego de ser retirado del mundial por la AFA. (Foto: Agencia)

Ya son 25 años desde que Argentina recibió la más triste de sus noticias futbolísticas: Diego Armando Maradona daba positivo por doping en el mundial USA ‘94. “No me drogué, me cortaron las piernas”, expresó un melancólico Maradona un día después de recibir la peor noticia en su carrera. Se había preparado como nunca para afrontar el mundial de Estados Unidos 1994 y sería apartado de la selección argentina durante el campeonato, debido a un doping positivo por efedrina, algo que negó haber consumido.

El momento más triste



Era el 29 de junio de 1994 y el presidente de la FIFA de entonces, Joao Havelange, junto al mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, anunciaban que la primera prueba del control de dopaje realizado a Maradona había dado positivo. En esa prueba inicial se le halló efedrina, una sustancia prohibida para la práctica del deporte que mejora la oxigenación corporal y aumenta la velocidad de los reflejos. Una noticia trágica para toda Argentina, que veía cómo su ídolo derrumbaba las esperanzas de su equipo en el torneo.



Sin embargo, la sanción no se concretó hasta que le hicieron una segunda prueba, que confirmó todo lo anunciado. Es más, en ella se encontró otras cuatro sustancias como la norefedrina, pseudoefredina, norpseudoefedrina y metatarsiana, también prohibidas por el máximo ente del fútbol. Fue un “cóctel casero” de estimulantes, tituló una nota del diario

“El País” de España. Nadie lo podía salvar.



Pero lo peor vendría un día después, cuando la AFA anunció el retiro del “10” de la Copa del Mundo, solicitando además que su sanción definitiva se diera luego del mundial. Una decisión que hizo que Argentina mantuviera los puntos obtenidos en la victoria contra Nigeria, tras la cual pasó el control antidoping. Más adelante este desafortunado acontecimiento sería catalogado por Alejandro Wall y Andrés Burgo, autores del libro “El último Maradona” (donde se cuenta la historia detrás de este hecho), como “el momento más triste del deporte argentino”.



La noticia del doping positivo de Diego Maradona contada por el decano. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Ante el revuelo mediático que generó el doping, ¿cómo quedó Maradona? El astro argentino estaba desconsolado y encerrado en su habitación, sin querer hablar. Eran dos años de fuerte preparación y le estaban quitando su sueño. El 30 de junio declaró que no solo le “cortaban las piernas” a él, sino a su familia y a todo un país. “Creo que me están sacando del fútbol definitivamente, porque no creo que quiera otra revancha, tengo los brazos caídos, tengo toda el alma destrozada”, expresó un afligido Maradona en una entrevista para la televisión de su país.



Luego al ‘Pelusa’ –así lo llamaba desde niño por su prominente y desordenada cabellera– se le sancionó con 20 mil francos suizos y 15 meses de suspensión de toda actividad nacional e internacional, lo que marcaría el declive para siempre del sutil zurdo, ya que nada volvió a ser igual.



Un antecedente del propio “10”



Pero este no fue el primer caso de doping para el astro argentino. En abril de 1991 recibió un castigo de 15 meses fuera de las canchas, luego de que la Federación Italiana de Fútbol comprobara que había consumido cocaína antes del partido de su equipo el Napoli contra el Bari, el 17 de marzo de ese mismo año.



Aunque Maradona cumplió el castigo impuesto por la FIFA post mundial, no volvió a las canchas hasta 1997, por lo que este caso marcó un breve fin en su carrera deportiva. Tampoco volvió a vestir la camiseta de la selección argentina, lo que fue un triste final para un talentoso jugador que soñaba desde muy niño con llevar a su país al olimpo del fútbol mundial. Así, uno de los mejores jugadores de la historia decidió dejar de tocar el cielo para bajar al infierno.