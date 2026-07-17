A las 10 y 30 de la noche, testigos vieron a tres jóvenes merodeando las inmediaciones de la casona. La dinámica del ingreso estaba calculada: mientras Glenni se encontraba en el segundo piso con el estilista, sus cómplices, Miguel Ángel Velásquez Zarazu (‘Pachón’) y Jordan Antonio Pacheco Huamanchumo (‘Jordan’), aguardaban el momento para ingresar y sustraer el botín.

Marco Antonio era un hombre de talento y lleno de vida. Su muerte fue una de las más sentidas del medio local. (Foto: Archivo de El Comercio) / PERU21

El plan, sin embargo, se desvió cuando un ruido inusual alertó a Marco Antonio, quien bajó de su habitación. Al descubrir la intrusión de Velásquez, se produjo un enfrentamiento físico. Según el atestado policial, ante el temor de ser identificados, Glenni y Velásquez sometieron al estilista.

Lo golpearon y, para inmovilizarlo, utilizaron cables de computadora y una camiseta de su equipo de fútbol (la “U”) para amordazarlo. Finalmente, le colocaron una bolsa plástica sobre la cabeza, causándole la muerte por asfixia.

CASO MARCO ANTONIO: EL BOTÍN Y LA HUIDA

Una vez consumado el homicidio, los tres sujetos procedieron al saqueo metódico de la vivienda. Se llevaron poco más de S/. 15,000 en efectivo, relojes de alta gama, una computadora portátil, diversos teléfonos móviles y prendas de vestir de diseñador.

El 10 de julio de 2009, por la noche, fue el levantamiento de los restos del estilista peruano en su propia casa. (Foto: Archivo de El Comercio) / JOSE ROJAS

El valor total de los objetos sustraídos superó los S/. 30,000. Tras el robo, los tres individuos abandonaron la casa y se dirigieron al Parque El Olivar, en el mismo distrito, donde realizaron el reparto de los S/. 4,500 que correspondieron a cada uno, además de coordinar la venta de las especies robadas en el mercado negro de Las Malvinas.

El descubrimiento del cuerpo ocurrió al día siguiente, el 10 de julio de 2009, luego de que su ausencia en el programa de televisión “Hola a todos”, de ATV, del cual era uno de sus conductores, generó alarma. Su hermana y su chofer ingresaron a las 3 de la tarde en la casa y hallaron el cadáver junto a un sofá de la sala.

La escena del crimen de San Isidro era elocuente: el recordado estilista estaba atado de pies y manos, lo que descartó desde el primer momento la hipótesis de una muerte natural o un accidente doméstico.

Los peritos de la Dirincri realizaron su tarea, en medio de la expectativa de la prensa y la opinión pública en general. (Foto: Archivo de El Comercio) / JOSE ROJAS

CASO MARCO ANTONIO: LA INVESTIGACIÓN Y LA PIEZA CLAVE

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP tomó el control de la escena. La clave para resolver el caso no tardó en aparecer: una de las laptops robadas había sido vendida a un ingeniero ajeno al círculo del estilista.

Al percatarse de que el equipo pertenecía a la víctima del sonado caso en San Isidro, el comprador se presentó ante las autoridades. El rastro del equipo permitió identificar a Glenni Ponce, quien fue detenido en el Callao.

Tras su captura, Glenni intentó justificar el crimen alegando una necesidad económica urgente debido a la enfermedad de su hijo, una versión que fue desestimada por el Ministerio Público al acreditarse la premeditación.

El trabajo de Marco Antonio en el mundo de la moda era reconocido por la industria. Tenía un futuro promisorio. (Foto: Archivo de El Comercio) / PERU21

La confesión del joven Glenni Ponce fue muy detallada y permitió así la captura inmediata de sus cómplices ‘Pachón’ y ‘Jordan’.

CASO MARCO ANTONIO: EL DESENLACE JUDICIAL

El proceso penal, que duró tres años, se centró en la evaluación de las pruebas periciales y las declaraciones de los implicados. En 2012, el Poder Judicial emitió una sentencia que marcó un hito en la celeridad judicial de la época:

El homicida Miguel Ángel Velásquez Zarazu, alias "Pachón", es conducido por la Policía Nacional. (Foto: Archivo de El Comercio) / ARCHIVO

Miguel Ángel Velásquez Zarazu (‘Pachón’): Recibió la pena máxima de cadena perpetua. El tribunal consideró su participación directa en la ejecución del homicidio y su historial delictivo como factores agravantes.

Jorge Luis Glenni Ponce: Fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad. Aunque colaboró en la reconstrucción de los hechos, su responsabilidad como autor intelectual y material del plan fue plena.

Jordan Antonio Pacheco Huamanchumo (‘Jordan’): Fue sentenciado a 20 años de prisión, al acreditarse su rol como cómplice secundario en la logística del robo y la huida.

Imagen del velorio del estilista asesinado Marco Antonio Gallego. Su nombre era ya una marca. (Foto: Archivo de El Comercio) / JOSE ROJAS

La conclusión del caso no solo permitió cerrar el expediente criminal, sino que documentó la vulnerabilidad de las residencias ante ataques planificados por personas del entorno cercano de las víctimas.

Este punto de riesgo fue un aspecto ampliamente analizado en el atestado policial, lo cual sirvió de base para la sentencia definitiva contra los crueles homicidas del carismático Marco Antonio.