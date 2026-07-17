Por Carlos Batalla

En las primeras horas de la noche del 9 de julio de 2009, Marco Antonio —quien acababa de cumplir 44 años— recibió a Jorge Luis Glenni Ponce, conocido como “Coco”, un joven de 21 años con quien mantenía una relación sentimental y quien había trabajado anteriormente en sus salones de belleza.

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