| : Mario Vargas Llosa | 15 años del Nobel de Literatura | Nobel Literatur | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Solo para suscriptores
Icono Premium

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

A 15 años del Nobel de Vargas Llosa: el día en que la literatura peruana tocó el cielo

Estocolmo se rindió ante un escritor que hizo de la imaginación literaria su territorio natural. Y, a miles de kilómetros, el Perú entero contuvo el aliento mientras su hijo ilustre, Mario Vargas Llosa, recibía el Premio Nobel de Literatura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
El 10 de diciembre de 2010, el rey Carlos Gustavo de Suecia entrega al escritor peruano Mario Vargas Llosa (izq.) la medalla y el diploma que le acreditan como Premio Nobel de Literatura 2010. (Foto: EFE/Claudio Bresciani)
El 10 de diciembre de 2010, el rey Carlos Gustavo de Suecia entrega al escritor peruano Mario Vargas Llosa (izq.) la medalla y el diploma que le acreditan como Premio Nobel de Literatura 2010. (Foto: EFE/Claudio Bresciani)
/ CLAUDIO BRESCIANI
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
A 15 años del Nobel de Vargas Llosa: el día en que la literatura peruana tocó el cielo
Resumen de la noticia por IA
A 15 años del Nobel de Vargas Llosa: el día en que la literatura peruana tocó el cielo

A 15 años del Nobel de Vargas Llosa: el día en que la literatura peruana tocó el cielo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El viernes 10 de diciembre de 2010, a las 4 y 30 de la tarde en Estocolmo —10 y 30 de la mañana en Lima—, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, de frac impecable, avanzó hacia el centro del escenario del Concert Hall y detuvo el tiempo. En Arequipa, su ciudad natal, corearon su nombre; en Lima, la gente se quedó inmóvil. Y en Suecia, la ovación retumbó como si arrastrara el eco de un país entero.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua