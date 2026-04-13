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Mario Vargas Llosa, novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista, premio Nobel de Literatura 2010. (Foto: Archivo de El Comercio)
Mario Vargas Llosa, novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista, premio Nobel de Literatura 2010. (Foto: Archivo de El Comercio)
/ Difusion
Por Carlos Batalla

Aquí una selección de 40 frases, debidamente contextualizadas, que resumen lo que Mario Vargas Llosa pensaba de su vocación literaria, su pasión de escritor y lo que implicaba, y del Perú como fondo insustituible. Lucidez, espíritu crítico y autocrítico, rigor artístico y disciplina narrativa, coherencia ética y honestidad para escribir, todo eso se siente en cada una de estas frases o pensamientos.

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