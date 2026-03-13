Por Carlos Batalla

En la madrugada del domingo 13 de marzo de 1994, un disparo retumbó en el departamento de soltera de Mónica Santa María, en la urbanización La Fontana, en el distrito limeño de La Molina. El estruendo no llamó la atención de sus vecinos, acostumbrados por el terrorismo a escuchar todo tipo de detonaciones, especialmente durante las noches y madrugadas. El cuerpo sin vida de una de las conductoras del programa infantil Nubeluz quedó tendido sobre su cama. Treinta y dos horas después fue hallado durante la mañana del lunes 14 de marzo. ¿Qué es lo que sucedió realmente?

