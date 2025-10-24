| : Mujer centenaria | Natividad Pacora | huachana de 107 años | testimoni | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
EL COMERCIO
>
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Natividad Pacora: la historia de la peruana de 107 años inmortalizada por El Comercio en 1937 | FOTOS

Conozca el relato de la mujer de 107 años que El Comercio entrevistó en noviembre de 1937: nació poco después de la Independencia, vivió su madurez durante la Guerra con Chile y, ya centenaria, fue testigo de la caída del dictador Augusto B. Leguía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
A la izq., la imagen de Natividad Pacora sentada, al lado de una de sus hijas; y a la der. la página de El Comercio de la entrevista, publicada el 6 de noviembre de 1937. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
A la izq., la imagen de Natividad Pacora sentada, al lado de una de sus hijas; y a la der. la página de El Comercio de la entrevista, publicada el 6 de noviembre de 1937. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Natividad Pacora: la historia de la peruana de 107 años inmortalizada por El Comercio en 1937 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Natividad Pacora: la historia de la peruana de 107 años inmortalizada por El Comercio en 1937 | FOTOS

Natividad Pacora: la historia de la peruana de 107 años inmortalizada por El Comercio en 1937 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Natividad Pacora, nacida en Huacho en 1830, regresó a Lima en 1937, a los 107 años, tras ochenta de ausencia. Había vuelto a su tierra natal durante el gobierno de Ramón Castilla y quiso dejar memoria de su vida: los viajes entre Huacho y Lima, su infancia, sus catorce hijos —junto a decenas de nietos y tataranietos— y sus años en Supe, donde vendía pescado, chicha y tejía sombreros. El Comercio conversó con ella y dejó una gran lección de vida.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua