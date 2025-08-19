Mujeres en la Policía Nacional: el histórico ingreso a la Escuela de Oficiales en 1989 | FOTOS

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Mujeres en la Policía Nacional: el histórico ingreso a la Escuela de Oficiales en 1989 | FOTOSResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El 18 de agosto de 1989, una noticia comenzó a marcar un antes y un después en la historia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por primera vez, las mujeres tendrían la posibilidad de postular a la Escuela de Oficiales, un espacio hasta entonces reservado únicamente a los hombres.