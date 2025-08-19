Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Mujeres en la Policía Nacional: el histórico ingreso a la Escuela de Oficiales en 1989 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Mujeres en la Policía Nacional: el histórico ingreso a la Escuela de Oficiales en 1989 | FOTOS

Mujeres en la Policía Nacional: el histórico ingreso a la Escuela de Oficiales en 1989 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El 18 de agosto de 1989, una noticia comenzó a marcar un antes y un después en la historia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Por primera vez, las mujeres tendrían la posibilidad de postular a la Escuela de Oficiales, un espacio hasta entonces reservado únicamente a los hombres.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC