Por Carlos Batalla

Durante las festividades por el centenario de la independencia, en julio de 1921, el Perú recibió obsequios, regalos y ofrecimientos de los países con los que mantenía buenas relaciones internacionales. Así, Gran Bretaña anunció la colocación de la “primera piedra” de un nuevo estadio. El primer Estadio Nacional de Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.