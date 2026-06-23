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Resumen

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Lima, domingo 23 de junio de 1985. El Estadio Nacional lucía repleto para uno de los partidos más trascendentales de las eliminatorias rumbo a México 86. Perú y Argentina se disputaban mucho más que dos puntos: estaba en juego el sueño mundialista. Al frente estaba Diego Armando Maradona, el genio que un año después conduciría a la selección albiceleste a la gloria en México.

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