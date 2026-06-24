Por Carlos Batalla

En aquellos días, México 86 acababa de coronar a Diego Armando Maradona y el planeta entero discutía quién era el verdadero rey del fútbol. Pelé tenía una respuesta que sorprendió a muchos. Pocho Rospigliosi lo contó en “La columna de Pocho” de El Comercio, publicada el 11 de julio de 1986.

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