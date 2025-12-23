| : Navidad 2025 | Navidad en el Perú | Pascua de Navidad | Nochebuena | T | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Navidad 2025: así se vivían la Nochebuena y Pascua en el Perú de antaño | FOTOS EXCLUSIVAS

De la misa de gallo al chocolate espeso, del Niño Manuelito a las tarjetas postales: un recorrido por las formas en que los peruanos aprendieron a celebrar la Navidad entre el recogimiento religioso y la vida en comunidad.

A inicios de la década de 1960, había caravanas en autos que se llamaban "Navidad del Amor" que las organizaban el Hogar de la Madre en Miraflores. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
A inicios de la década de 1960, había caravanas en autos que se llamaban "Navidad del Amor" que las organizaban el Hogar de la Madre en Miraflores. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

La Navidad en el Perú no fue siempre ruido ni luces intermitentes. Durante décadas, la Pascua de Navidad y la Nochebuena se vivieron como ritos de paso, marcados por la fe, la mesa compartida y una ciudad que aprendía a detenerse para celebrar. En esas noches largas de diciembre, el tiempo parecía obedecer a otras reglas. No se corría: se esperaba.

