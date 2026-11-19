Desde esa costa chiclayana, pescadores y familias enteras vieron acercarse una masa oscura, un muro de agua de más de 50 metros, que avanzaba con la parsimonia implacable de lo inevitable.

En cuestión de minutos, la ola cubrió el muelle de Pimentel, arrastró embarcaciones enteras y se adentró más de 600 metros tierra adentro. Barrios completos quedaron anegados. Las calles Lima, Chiclayo, Torres Paz y Viña del Mar fueron engullidas. El Parque Principal de Eten se convirtió en una laguna. Las casas, muchas de estera y barro, simplemente desaparecieron.

El maretazo golpeó el distrito de Pimentel. El mar arrastró a numerosas lanchas e inundó las calles de la ciudad, formando una especie de laguna. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Al caos le siguió el éxodo. Más de 200 familias, presas del pánico, huyeron como pudieron hacia Chiclayo: en carros, camiones, bicicletas o a pie. Algunas acamparon en el Parque Elías Aguirre, otras fueron albergadas en colegios, clubes y locales de la Cruz Roja.

Mientras tanto, en la caleta Santa Rosa, más de 50 lanchas pesqueras fueron destruidas como si fueran de papel, estrelladas entre sí por la violencia del mar.

La cifra del desastre

Al día siguiente, el lunes 21, los reportes hablaban de al menos dos muertos confirmados, nueve desaparecidos y daños materiales que superaban los diez millones de soles. El niño Juan Cepeda Baldera, de apenas 12 años, fue arrastrado por el mar en Pimentel.

En San José, los pescadores Diego Echeandía, Sigifredo Curo, Enrique Teque y Francisco Puertas no regresaron. Tampoco lo hicieron cuatro pescadores más, ni el remolcador de altamar desaparecido.

Las aguas marinas entraron con fuerza hasta los 500 metros hacia la costa. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El muelle de Eten fue partido por la mitad. Al menos sesenta viviendas quedaron reducidas a escombros. La gente durmió en la pampa o se marchó a Reque, con el miedo a cuestas y la esperanza intacta.

MIRA AQUÍ: El histórico cruce de los Alpes de Jorge Chávez y cómo se anunció su muerte hace 116 años

El mar fue advertido

Pero no todos fueron tomados por sorpresa. En las zonas de San José y Santa Rosa, donde aún se navegaba en caballitos de totora, los pescadores, expertos en leer los caprichos del mar, intuyeron el peligro.

Ese 20 de noviembre de 1960, calles y parques, casas y colegio fueron afectados. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

“Vimos cómo las aves desaparecían, cómo las olas se entrecruzaban raro. Y ese ruido, ese maldito zumbido que venía de lejos…”, relató Augusto Fiestas, un pescador curtido.

Ellos, como si respondieran a un llamado ancestral, se alejaron de la orilla antes de que la tragedia tomara forma.

Procesiones, silencio y una plegaria

Esa misma noche, en Eten y Pimentel se organizaron procesiones improvisadas. Las imágenes de los templos salieron a las calles inundadas, llevadas por manos temblorosas.

No hubo rezos en voz alta. Solo miradas al cielo y suspiros que suplicaban: ¡Que no vuelva¡ Solo eso.

El Comercio siguió al detalle el proceso devastador del tsunami norteño. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El Ejército y la Guardia Civil patrullaron las zonas afectadas. La Cruz Roja repartió víveres y ropa. Y desde Japón y California (EE.UU.) los sismógrafos confirmaban lo que ya sabíamos: el movimiento había sido fuerte, su origen estaba cerca del Perú y la escala de Richter marcaba seis grados.

Ese doloroso 20 de noviembre de 1960, los chiclayanos supieron del dolor que produce la fuerza desatada de la naturaleza. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Epílogo de agua y sal

Las autoridades dudaron en llamarlo “maremoto”. El Ministerio de Marina habló de “fuertes olas debido a la braveza del mar”. Pero los que vivieron esa tarde en carne propia no necesitaban tecnicismos. Ellos sabían lo que vieron. Lo que sintieron. Y lo que perdieron.