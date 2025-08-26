Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Escuela Canina de la Guardia Civil: perros peruanos con uniforme en El Potao, 1961 | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Escuela Canina de la Guardia Civil: perros peruanos con uniforme en El Potao, 1961 | FOTOS

Escuela Canina de la Guardia Civil: perros peruanos con uniforme en El Potao, 1961 | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el corazón del distrito rimense, en el Cuartel de El Potao, la Guardia Civil del Perú presentó oficialmente aquel 24 de agosto de 1961 a sus primeros perros-policía. Fue un mediodía distinto, donde ladridos y uniformes sellaron una alianza inédita para la seguridad ciudadana. Así empezó la historia oficial de la policía canina, que aún hoy persiste.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC