Perú campeón de la Copa América 1975: la noche dorada en Caracas
Perú campeón de la Copa América 1975: la noche dorada en Caracas | FOTOS EXCLUSIVAS

Perú campeón de la Copa América 1975: la noche dorada en Caracas | FOTOS EXCLUSIVAS

Tras 36 años, la escuadra bicolor volvió a levantar la Copa América, aquella que levantó en el Campeonato Sudamericano de Lima en 1939. Con fuerte temple y talento innato para tratar la pelota como una combinación de garra y poesía, la bicolor hizo historia la noche del 28 de octubre de 1975 –ya pasaron 50 años– en Caracas, Venezuela, donde derrotó 1 a 0 al combinado colombiano. Esa vez, la patria entera, entre lágrimas y procesiones, vibró unida al compás de un gol inmortal, la del entrañable Hugo ‘Cholo’ Sotil.

