En marzo del 2004, en otra previa a un partido de Perú-Colombia por clasificatorias, a un reportero de El Comercio se le ocurrió una fantástica idea: recordar con tres jugadores peruanos aquellos partidos con los ‘cafeteros’ donde no solo destacaron individualmente sino en los que se convirtieron en los héroes de dichas jornadas. Así, rescató los testimonios de Guillermo La Rosa, Julio César Uribe y José Antonio Pereda.

PERÚ IMPUSO SU JUEGO EN ‘EL CAMPÍN’ DE BOGOTÁ EN 1981

El domingo 26 de julio de 1981 fue una tarde inusual. A dos días del mensaje presidencial de Fernando Belaunde Terry, quien cumplía un año en Palacio de Gobierno, los peruanos estábamos más en una honda futbolística que en cuestiones de política nacional. Solo nos importaba un partido de fútbol: el Perú-Colombia, que se iba a jugar en ‘El Campín’ de Bogotá. En esa ocasión, éramos visitantes, pero jugaríamos como locales: con alma, corazón y vida.

La selección del Perú se sabía superior, pero había que demostrarlo en la cancha. Con el empuje de su hinchada, el equipo colombiano se puso en ventaja a los 20 minutos del segundo tiempo por obra de su capitán Hernán Darío Herrera.

Parecía que Perú se caía, sobre todo luego del penal que Teófilo Cubillas falló en el primer tiempo. Pedro Antonio Zape, el arquero rival, estaba en su tarde. Pero, casi al final del partido, apareció como una pesadilla Gerónimo ‘Patrulla’ Barbadillo que avanzaba por la derecha y entonces lanzó un centro tan preciso que Guillermo La Rosa -que recién había ingresado en el complemento- agradeció al cielo.

Este es el preciso momento en que Guillermo 'El Tanque' La Rosa se impone a la defensa colombiana y de potente cabezazo vence la portería del Pedro Antonio Zape, que solo atina a mirar cómo ingresa la pelota en su arco. (Foto: GEC Archivo Histórico)

De un soberbio cabezazo, el `Tanque’ La Rosa rompió las redes del elástico arquero ‘cafetero’. Todo ‘El Campín’ enmudeció porque faltaban solo cuatro minutos para que terminara el choque y el triunfo se les escapaba de las manos y de los pies a los locales. Fue el primer partido del Grupo 2 de las eliminatorias al mundial España ’82. El otro integrante del trío premundialista era Uruguay.

Guillermo La Rosa recordaría ese partido con emoción y orgullo: “Yo estaba en la banca y el ‘Nene’ Cubillas tuvo la mala suerte de fallar un penal. Íbamos perdiendo 1-0 y Tim me pide que me cambie para entrar. Ya en la cancha, ‘Patrulla’ Barbadillo saca un centro desde la derecha y solo tuve que elevarme para meter la cabeza”, contó Guillermo.

“Salió un fuerte remate que terminó en el empate, por eso salí corriendo para festejar, incluso ni me di cuenta de que estábamos jugando de visitantes”, decía el ‘Tanque’, quien al olvidar que estaba en Bogotá y no en Lima, se sorprendió de que la gente en el estadio no celebrara junto con él.

Más de una vez Julio César Uribe chocó con el arquero colombiano Pedro Zape. Aquí en una escena del partido en Lima, el 16 de agosto de 1981, que terminó 2 a 0 a favor del Perú. (Foto: GEC Archivo Histórico)

ESE MISMO AÑO DE 1981, EN LIMA, PERÚ SELLÓ MEDIO PASE AL MUNDIAL

El domingo 16 de agosto de 1981, Colombia nos devolvió el detalle de la visita. El Estadio Nacional de Lima estaba hecho para grandes victorias peruanas, y esa tarde no fue la excepción. En ese partido crucial para nuestras aspiraciones de ir a un nuevo mundial de fútbol, nos fuimos al descanso del primer tiempo con la ventaja mínima, tras el centro de Juan Carlos Oblitas y la definición firme y precisa de ‘Patrulla’ Barbadillo.

Pero en el segundo tiempo, el juego brusco de los ‘cafeteros’, dirigidos por el profesor Carlos Salvador Bilardo, intentó imponerse en el campo del José Díaz. Como consecuencia de esa violencia persistente de Bilardo, no solo fue expulsado un jugador visitante sino que le cometieron falta dentro del área al ‘Chiquillo’ Duarte. Una falta que el ‘Diamante’ Julio César Uribe convirtió en gol en un perfecto tiro de los once pasos.

Con potencia y ubicación, Uribe anotó los 71 minutos del segundo tiempo, dejando al buen arquero Zape tendido hacia el lado por donde fue el balón. El Nacional de Lima se convirtió en una plaza pública de puro festejo patrio. Y luego, en esa tarde soñada, la fiesta se extendería a calles, parques y avenidas.

Perú estaba prácticamente eliminando a Colombia del mundial y esperaba a Uruguay para definir su presencia en el mundial español del año siguiente.

Un momento de gloria personal y de equipo. El penal muy bien ejecutado por Julio César Uribe, y con el que nos íbamos al 2 a 0. Así terminó el partido, y el sueño del mundial de España 82 empezaba. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El Comercio comparó ese festejo con los que nos habían dado los seleccionados de Didí en las eliminatorias a México 70. Y entonces, Julio César Uribe, en ese 2004 ya algo lejano, nos explicó el por qué Perú era mejor que Colombia en ese momento.

“Fue la confirmación de nuestra amplia superioridad. Fue un triunfo claro y contundente de una buena selección, una de las mejores que integré. Fue un gol para recordar siempre, porque no existen los goles feos jugando en la selección”.

Uribe, con la inteligencia de un técnico-futbolista, aseguraba: “Un penal siempre es difícil porque influyen diversos factores: nivel de fatiga, confianza y responsabilidad. Nunca es fácil, pero a mí me tocó concretarlo. Me tenía confianza y la puse justo donde quería”.

BARRANQUILLA 1997: UN GOL PARA LA HISTORIA DE LOS MEJORES GOLES

Ese gol de José Antonio Pereda… no, ese golazo del ‘Chino’ Pereda, no solo nos devolvió la esperanza de clasificar a Francia ’98, sino que nos hizo recordar las grandes presentaciones de Perú ante Colombia en 1981.

Una escena defensiva de aquel duro partido que Perú sacó adelante en Barranquilla, Colombia, frente al local. Con el fabuloso gol del 'Chino' Pereda nos fuimos de esa caliente ciudad con un hermoso triunfo. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Ese miércoles 30 de abril de 1997, el equipo del ‘ciego’ Juan Carlos Oblitas jugó con los dientes apretados, porque sabían que una derrota los alejaría del sueño mundialista. El primer tiempo había concluido 0 a 0; pero en el segundo las cosas cambiarían a los 17 minutos, cuando Farid Mondragón apenas vio venir un misil a su arco. Es más, se estiró cuan largo era, pero solo pudo manotear levemente el balón que entró como un rayo en su arco. De esta forma, el arquero colombiano no pudo impedir la celebración peruana. El grito peruano.

Para Colombia fue su tercera derrota consecutiva; para el Perú, un triunfo que les devolvía la fuerza para seguir intentando hasta el final. Pereda describió así el juego previo al balonazo de esa fecha clasificatoria, uno de los mejores goles de toda esa eliminatoria sudamericana.

“Fue una jugada en la que Carazas aprieta a Bermúdez y lo obliga a dársela a Mondragón, que rechaza desesperadamente. El tiro le cae a Roger Serrano, quien me dejó la pelota justa para patearla al arco. La verdad es que ni miré al arco; le pegué y se metió por el lado por el que volvía Mondragón. Salió un golazo”, contaba Pereda.

Mañana 3 de junio de 2021, en el Estadio Nacional de Lima, no estarán estos jugadores, pero los que estarán sabrán recordar estas hazañas y repetirlas a su estilo. Con el gol como objetivo durante los 90 minutos de juego.

