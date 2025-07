¿Qué predicciones hizo el nieto científico de Charles Darwin en 1953 sobre la “futura humanidad”?

Sir Charles Galton Darwin (1887-1962), nieto directo de Charles Darwin, escribió en 1952 el libro The Next Million Years, que finalmente se publicó en la cabalística fecha del 1 de enero de 1953. El Comercio publicó meses después, el 1 de julio de ese mismo año, una reveladora nota justo cuando las ideas del nieto del sabio Darwin habían ya impactado en el mundo más allá de los círculos científicos. En ese libro, el “Darwin del siglo XX” aplicó una perspectiva científica y evolutiva a la historia futura de la humanidad. Galton Darwin analizó cómo los factores biológicos, psicológicos y sociales podrían influir en el destino de la especie humana a largo plazo. Aunque con un tono pesimista sobre la posibilidad de alterar ciertos comportamientos fundamentales de nuestra naturaleza, el libro de nieto Darwin conmocionó a muchos lectores en su momento.

No se trataba de cualquier hombre. El físico y pensador social inglés Charles Galton Darwin se había graduado en matemáticas por la Universidad de Cambridge en 1910 , y realizado estudios de posgrado con Ernest Rutherford , trabajando nada menos que con Niels Bohr en Manchester, donde también investigó la difracción de rayos X.

Titular de la interesante nota publicada en El Comercio el 1 de julio de 1953, a pocos meses de la aparición del libro. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Había participado en la Primera Guerra Mundial midiendo el sonido de aeronaves y, más tarde, especializándose en teoría electromagnética, mecánica cuántica y estadística. En 1938, Galton Darwin fue nombrado director del Laboratorio Nacional de Física, y durante la Segunda Guerra Mundial colaboró en el proyecto secreto “Manhattan”, el mismo que investigó y desarrolló la construcción de la primera bomba atómica de la historia, coordinando esfuerzos entre EE.UU., Reino Unido y Canadá.

Con esos notables antecedentes académicos y científicos, el nieto del autor de “ El origen de las especies ” ( 1859 ), libro que revolucionó la biología y sentó las bases de la teoría evolutiva moderna , sorprendió con un libro de divulgación , especulativo pero a la vez sugestivo con el título en tono “profético” de The Next Million Years (1953), esto es, “ El próximo millón de años ”, con un contenido de 210 páginas .

LO QUE EL COMERCIO DIJO DEL LIBRO DE CHARLES GALTON DARWIN

No había duda de que en esos años 50 del siglo XX el futuro era un tema de conversación continuo en la calle y en la Academia. Incluso los científicos, como en el caso de Galton Darwin, se atrevían a mirar al “próximo millón de años” con una mirada seria y audaz al mismo tiempo.

Imagen del físico y pensador social británico Charles Galton Darwin. (Foto: Internet)

El artículo de El Comercio se publicó el 1 de julio de 1953 , y llevaba la firma del periodista Víctor Alba , quien sumergía al lector del diario Decano de tiempos del presidente Manuel A. Odría (1948-1956) en las predicciones de este nieto del teórico de la evolución .

Para Galton Darwin, tras los hallazgos durante esos años de un “pez” y un “cráneo” en el sur de África –la supuesta cuna de la humanidad–, se puso de moda pensar en términos de millones de años. De esta forma, el científico británico se sumó a la tendencia y lanzó una pregunta al aire: ¿qué nos depara el futuro lejano, cuando ya nadie pueda juzgarlo?

Según el profesor Galton Darwin, el "homo sapiens" no sufrirá grandes cambios en su apariencia. No nos convertiremos en superhombres, ni en inteligencia ni en bondad. Seguiremos siendo los mismos seres egoístas y brutales que conocemos hoy, dijo en The Next Million Years.

Imponente figura de Charles Darwin, el autor de la obra "El origen de las especies". (Foto: Internet)

Y con esa naturaleza inmutable, las guerras seguirían siendo una constante . Es más, señaló que se intensificarían; en tanto, la población mundial se triplicaría o cuadruplicaría, alcanzando la asombrosa cifra de “ diez mil millones de almas ” (aunque solo en el 2025 ya andamos un poco más allá de los 8 mil millones ).

Este tema de la población mundial resultó interesante. Pues no se llegará a pasar de este siglo XXI para alcanzar o sobrepasar esa cifra de diez mil millones. El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha proyectado que la población mundial llegaría a 9 mil millones en 2037 y a 10 mil millones en 2058.

De hecho, algunas fuentes sugieren que la población no llegaría a los 10 mil millones y que el pico se alcanzaría por debajo de esa cifra. Será cuestión de esperar un poco más de tres décadas para saberlo.

Imagen generada por IA, inspirada en el libro de Galton Darwin. (Foto: Gemini)

“¿Y cómo alimentaremos a tanta gente?”, se preguntaba el científico inglés. Este especuló con una dieta a base de “árboles y hierbas”. También predijo “el agotamiento del carbón y el petróleo”, dos recursos clave para la humanidad. Y lo que es peor, “la energía atómica no será suficiente para reemplazar su uso”.

Sin duda, el nieto de Darwin rondaba el pesimismo científico. Y es que él tenía la certeza de que la escasez de alimentos provocaría un “ hambre endémica ” en gran parte de la humanidad. El Comercio indicaba que Galton Darwin sentenciaba en su libro: “ No esperemos ver días mejores ”, ya que “ los períodos brillantes han pasado para siempre ”.

Las fronteras nacionales dejarán de ser fijas, afirmó el hombre de ciencia de los años 50, y las guerras se sucederán periódicamente. Las naciones más pobres atacarán a las que estén mejor alimentadas, en tanto la política tampoco ofrecerá un panorama alentador. No habrá gobiernos mundiales elegidos libremente, sino dictaduras militares. La mayoría de las formas de gobierno serán autocráticas y oligárquicas, y las luchas entre pueblos serán más frecuentes y crueles. La vida humana perderá su valor, sentenció Galton Darwin.

Portada del libro de Galton Darwin que se ofrece en Amazon. (Foto: Internet)

El físico y pensador social era radical, pero visionario. Incluso, la religión y las ideas, dijo, serán motivo de persecución , pues surgirán nuevas creencias que inspirarán un fanatismo sin límites . Algunas regiones caerán en la barbarie por un tiempo, comentó. Sin embargo, acotó que no todo estaba perdido: la civilización , basada en la ciencia , sobrevivirá al no ser un fenómeno local, sino universal. Hombre de ciencia , al fin, en ella creía, aún en medio del inicio de la Guerra Fría en el mundo.

En resumen, Sir Charles Galton Darwin nos pintaba un futuro desolador, pero con un rayo muy delgado de esperanza. Así era la profética visión de un hombre de ciencia, a mediados del siglo XX. ¿Estamos en ese camino realmente o aun mantenemos la ilusión en la especie humana? Solo el tiempo –O el poco tiempo que nos queda– nos dirá si Charles Galton Darwin era demasiado pesimista… o no.

Nota: Los lectores curiosos deben saber que el libro de Charles Galton Darwin se vende aún por Amazon, en formato impreso y kindle.