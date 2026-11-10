El almanaque marcaba el 22 de agosto de 1968 y el mundo se sacudía con noticias de tanques soviéticos en Praga y conjuras políticas en los países andinos, cuando un avión de Avianca desafió los cielos atlánticos transportando al primer Papa de la historia que osaba poner sus pies en la agitada Sudamérica.

PAULO VI: LA PARTIDA Y EL VUELO TRANSATLÁNTICO

A las cinco de la madrugada del jueves 22 de agosto de 1968, el motor de un jet de reacción rompió el silencio del aeropuerto Fiumicino en Roma. A bordo viajaba el papa Paulo VI, un hombre de sotana blanca y rostro surcado por la fatiga que meditaba sobre la amargura del mundo.

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El universo comunista ardía tras la invasión a Checoslovaquia, pero el “Obispo de Roma” eligió fijar el rumbo hacia el sur del continente americano. Doce horas de travesía continua aguardaban al jerarca católico, quien surcó los cielos sin ver ocaso, persiguiendo la luz del sol mientras el capitán Enrique Fajardo guiaba la aeronave sobre la ruta trazada hacia Bogotá, Colombia.

A más de diez mil metros de altura, la cabina presurizada resguardaba al Vicario de Cristo de los rigores físicos propios de la altitud andina. Lejos de descansar profundamente, el Pontífice italiano combinó breves momentos de sueño con la revisión de discursos y la lectura reposada sobre una mesa adaptada con bisagras.

El Comercio dedicó páginas enteras a la inédita visita del papa Paulo VI a Sudamérica, la primera en la historia del Vaticano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La tripulación colombiana atendió con esmero y devoción cada detalle del vuelo pontificio, sabiendo que transportaban no solo al jefe de “quinientos millones” de fieles, sino al artífice de una visita sin precedentes en dos mil años de historia eclesiástica.

PAULO VI: LA LLEGADA A LA SABANA DE BOGOTÁ

El Comercio informó en sucesivas ediciones esos días de agosto de 1968 que el aterrizaje en el aeropuerto El Dorado había desatado una marea incontenible de júbilo institucional y popular. El presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo aguardaba en la losa de aterrizaje para estrechar las manos del ilustre viajero, mientras el país entero sintonizaba una transmisión televisiva que, por primera vez, conectaba las imágenes hacia otras naciones hermanas como Venezuela.

Las campanas de las 270 iglesias y capillas de la capital cafetera repicaron sin descanso, anunciando que el mito se había transformado en tangible realidad. Las avenidas principales se convirtieron en un hervidero humano donde miles de fieles desafiaron –como hoy en Lima por el papa León XIV– los cordones de seguridad policial y militar.

Paulo VI sonreía con dulzura desde el automóvil descubierto, escoltado por motociclistas de gala que abrían paso con dificultad entre pétalos de claveles y gritos entusiastas. El contraste entre la solemnidad del protocolo oficial y el desborde espontáneo de la muchedumbre anticipaba un encuentro donde las estructuras tradicionales debían ceder ante el clamor de los ciudadanos

La justicia, la paz mundial y el amor, tres pilares que Paulo VI pidió no olvidar a los hermanos colombianos en esas inolvidables jornadas. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

PAULO VI: EL CAOS DEVOTO EN LA CATEDRAL PRIMADA

La caravana papal avanzó hasta el corazón histórico de Bogotá, donde la Plaza de Bolívar lucía repleta de un millón de almas congregadas. Al descender frente a la Catedral Primada, la presión de la masa y la desesperación de los devotos por tocar la vestidura papal provocaron momentos de extrema tensión física.

El propio Paulo VI y el arzobispo de Bolonia Giacomo Lercaro –designado entonces por el Papa como “legado pontificio” en Bogotá del 18 al 25 de agosto de 1968 con motivo del 39.º Congreso Eucarístico Internacional– sufrieron tropiezos en los escalones de piedra al verse envueltos por una avalancha humana de sacerdotes y curiosos.

Los pesados portones de madera de la catedral debieron cerrarse de golpe y trancarse con cerrojos de hierro para evitar el colapso absoluto del templo, indicaban los cables publicados en el diario.

En el interior, cubierto de oro y blanco, un andamio repleto de clérigos crujió peligrosamente hasta romper baldosas bajo su peso. Afuera, la Cruz Roja Colombiana reportaba cientos de desmayos entre las mujeres que intentaban alcanzar la bendición lanzada desde los balcones episcopales.

PAULO VI: LA ORDENACIÓN DE SACERDOTES AMERICANOS

En medio de la intensa agenda pastoral, el Campo Eucarístico recibió al Papa para una de las ceremonias más significativas de su periplo. Paulo VI procedió a ordenar a 161 sacerdotes y a 41 diáconos provenientes de diversos rincones del continente.

La misma emoción de ver hoy al papa León XIV, el "Papa peruano", así lo vivieron en 1968 los bogotanos y otros sudamericanos que viajaron como hoy de país en país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La homilía pronunciada aquella tarde sacudió los cimientos de la jerarquía eclesiástica al demandar un compromiso férreo con la justicia social.

El Pontífice exigió a los nuevos consagrados una cercanía real con los desprotegidos, rechazando el aislamiento clerical. Les pidió lucidez y valentía para transformar las angustias de la sociedad moderna no mediante la vía de la ira destructiva, sino a través de la fuerza pacífica del trabajo constructivo y el amor evangélico.

Aquel mensaje caló hondo en una Iglesia latinoamericana que comenzaba a debatir su rol frente a la pobreza estructural.

PAULO VI: EL ABRAZO HISTÓRICO CON LOS CAMPESINOS

Uno de los pasajes más conmovedores ocurrió en la planicie andina de Mosquera, donde trescientos mil campesinos aguardaban bajo un torrencial aguacero. Veintidós parejas de trabajadores agrícolas llegadas desde diversos países de América Latina se congregaron ante el asiento papal.

Humildes labriegos entregaron ofrendas tan variadas como chicha chilena, un bastón de mando boliviano con empuñadura de plata, harina de trigo argentina y un collar multicolor tallado en la sierra del Cusco, Perú, contaba El Comercio.

Paulo VI escuchó de labios de los campesinos sus demandas sobre salarios justos y la urgencia de la tierra. Lejos de eludir la realidad, el Papa reiteró su llamado a los gobiernos para destinar recursos de los armamentos a un fondo internacional de socorro, instando a los sectores privilegiados a abandonar el inmovilismo económico antes de que los estallidos sociales se tornaran ingobernables.

El papa Paulo VI se despidió de Colombia, de Sudamérica en realidad, deseando a todos paz y un deseo claro de rechazo a las "injusticias sociales". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Entre los representantes peruanos, la pareja conformada por Pablo Noa Mamani y su esposa Natalia recibió de manos del Santo Padre un rosario y un llavero engastado en oro, testimonio sagrado que al retornar a Lima exhibirían con profunda devoción.

PAULO VI: LAS VOCES DE LA PRENSA Y LOS INTENTOS DE IMPOSTURA

En medio de su vorágine pastoral, el Santo Padre abrió un espacio para dialogar con los representantes de la prensa nacional e internacional. Ante ellos renovó su pesar por los conflictos bélicos que ensangrentaban entonces el planeta, centrando su atención tanto en la guerra de Vietnam como en la reciente y dolorosa ocupación soviética de Checoslovaquia.

Recordó a los cronistas periodísticos que su labor informativa debía regirse estrictamente por la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

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La intensidad de las jornadas eclesiales dio lugar incluso a pintorescos incidentes que rayaron en el folclor urbano: un acaudalado ciudadano colombiano, guiado por un irreductible fervor religioso, intentó infiltrarse en la Catedral Primada disfrazado con ropajes episcopales para ver cara a cara a Paulo VI.

El insólito falso obispo fue descubierto por la seguridad pontificia y conducido a la celda de una comisaría local, mientras el Papa continuaba impartiendo mensajes que resonaban con fuerza en los despachos de los líderes mundiales y secretarios generales de organismos internacionales.

PAULO VI: APERTURA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL Y CLAMOR DE MEDELLÍN

Antes de emprender el vuelo de retorno a Roma, el papa Paulo VI dejó oficialmente inaugurada en Bogotá la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), cuyo cónclave principal trasladó de inmediato sus deliberaciones a la ciudad de Medellín.

Imagen imponente de Paulo VI, un papa con las ideas y el corazón bien puestos, al igual que el actual pontífice León XIV. hoy en el Perú. (Foto: Internet)

Aquel histórico certamen eclesial centró su agenda en la postura de la Iglesia ante las transformaciones sociales del continente a la luz del Concilio Vaticano II. Los prelados reunidos en Medellín asumieron el compromiso de analizar integralmente las urgencias económicas, culturales y políticas de América Latina.

La reflexión teológica impulsada en las sesiones abordó la dignidad integral del ser humano y la proyección de una pastoral renovada que denunciara las estructuras inequitativas, reafirmando el rechazo a la violencia, pero exhortando a la jerarquía católica a brindar un testimonio vivo de pobreza y compromiso con las grandes mayorías necesitadas.

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PAULO VI: LA DESPEDIDA Y EL RETORNO AL VATICANO

Tras 56 horas de intensa actividad continua, el periplo histórico llegó a su ocaso el sábado 24 de agosto de 1968. Con visibles signos de agotamiento físico en el rostro, pero con la satisfacción del deber cumplido, Paulo VI arribó por última vez al aeropuerto El Dorado.

Las autoridades gubernamentales y una multitud congregada le tributaron un eterno agradecimiento. El avión de Avianca despegó rumbo a Roma tras realizar una escala técnica en las islas Bermudas.

De este modo, concluyó una travesía histórica que redefinió la presencia geopolítica del Vaticano y dejó una profunda huella social en el alma del continente. Un eco de esperanza que promete renovarse a partir de hoy con la llegada del papa León XIV al Perú, tras haber dejado una estela de fe y reflexión en su paso por Uruguay y Argentina.