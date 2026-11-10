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Paulo VI impone el birrete cardenalicio a Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia (Polonia) y futuro papa, en 1967; un año antes de su viaje a Sudamérica, Bogotá, Colombia. (Foto: AP).
Paulo VI impone el birrete cardenalicio a Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia (Polonia) y futuro papa, en 1967; un año antes de su viaje a Sudamérica, Bogotá, Colombia. (Foto: AP).
Por Carlos Batalla

El almanaque marcaba el 22 de agosto de 1968 y el mundo se sacudía con noticias de tanques soviéticos en Praga y conjuras políticas en los países andinos, cuando un avión de Avianca desafió los cielos atlánticos transportando al primer Papa de la historia que osaba poner sus pies en la agitada Sudamérica.

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