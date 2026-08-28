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Resumen

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La historia peruana registra el 28 de agosto de 1929 como una fecha cargada de significado. Ese día, el último jirón de la patria, Tacna, volvió a abrazar sus raíces peruanas después de una espera de 50 años. Los periódicos relataron los instantes en que la tierra tacneña fue restituida y convertida oficialmente en nuestro departamento limítrofe con Chile. Bajo la vigilia de la opinión pública internacional y la emoción de miles de peruanos, la Ciudad Heroica despertó para hospedarse otra vez en el alma y la ley del Perú.

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