Tacna y su reincorporación al Perú en 1929: el día que la Ciudad Heroica volvió al Perú | FOTOS
La historia peruana registra el 28 de agosto de 1929 como una fecha cargada de significado. Ese día, el último jirón de la patria, Tacna, volvió a abrazar sus raíces peruanas después de una espera de 50 años. Los periódicos relataron los instantes en que la tierra tacneña fue restituida y convertida oficialmente en nuestro departamento limítrofe con Chile. Bajo la vigilia de la opinión pública internacional y la emoción de miles de peruanos, la Ciudad Heroica despertó para hospedarse otra vez en el alma y la ley del Perú.

