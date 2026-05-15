Por Carlos Batalla

El domingo 3 de mayo de 1970, el aeropuerto internacional Jorge Chávez se convirtió en el epicentro de una expectativa que parecía eléctrica. Y es que la excitación se podía respirar en el aire húmedo del Callao. Eran las 11 y 20 de la mañana cuando el vuelo de Iberia, con 17 minutos de retraso, tocó pista trayendo consigo a la figura más esperada del año: Rita Pavone.

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