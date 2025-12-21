Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
El milagro español que canonizó a San Martín de Porres en 1962: fotos y testimonios
Resumen de la noticia por IA
El milagro español que canonizó a San Martín de Porres en 1962: fotos y testimonios

El milagro español que canonizó a San Martín de Porres en 1962: fotos y testimonios

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La noche del 17 de diciembre de 1962, Lima volvió a mirar al cielo. No lo hizo para pedir un milagro sino para recibirlo. En un vuelo comercial procedente de Europa llegaba un niño cerca de cumplir 12 años, español, silencioso aunque sonriente, Antonio Cabrera Pérez-Camacho se llamaba.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC