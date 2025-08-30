Carlos Batalla
Santa Rosa de Lima: un 30 de agosto de devoción, fe y tradición en los años 60 y 70 | FOTOS
Miles de limeños en las décadas de 1960 y 1970 colmaban las calles y plazas en pos de la figura de Santa Rosa cada 30 de agosto. El santuario y el pozo de los deseos se volvieron epicentro de plegarias y peticiones. La procesión entre incienso y cánticos era el pulso de una Lima que no olvidaba su mística. Así, la festividad de Santa Rosa de Lima se bañaba con fe popular, aroma de incienso y promesa de esperanza año a año.

