Por Carlos Batalla

La inauguración del primer Scala Gigante, aquel miércoles 5 de julio de 1967, marcó un hito importante en la modernización del retail en la capital peruana.

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