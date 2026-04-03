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Resumen

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La Semana Santa de 1963 no fue una más para la histórica memoria de la Lima, la otrora “Ciudad de los Reyes”. Mientras las campanas de las iglesias coloniales en el centro de Lima doblaban con su habitual rigor, un rumor distinto recorría las calles cercanas: el Estadio Nacional dejaría por un momento el fútbol para abrir paso a la fe.

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