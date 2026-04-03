La expectativa era máxima aquel lunes 8 de abril, cuando las primeras noticias anunciaban que una obra sacra de dimensiones nunca vistas se preparaba para conmover a la capital. Los Clubes de Leones de Lima y Callao asumieron el reto de producir “Los Misterios de la Cruz”, un magno aporte a las celebraciones cristianas.

El clima en Lima era de una contrición expectante, marcada por la tradición católica firmemente arraigada en el sentimiento popular. El Jueves Santo , 11 de abril, la Iglesia conmemoraba la institución de la Eucaristía , recordando aquel pan y vino ofrecidos en el Cenáculo como cuerpo y sangre divinos.

El 11 de abril de 1963, la Semana Santa se vivió de manera intensa en el coloso de José Díaz. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio). / EL COMERCIO

El diario Decano informó que el Jueves Santo 11 y el Viernes Santo 12 de abril de 1963 el Estadio Nacional se olvidaría del fútbol, por unos días. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio).

Pero esa noche, el escenario del drama sagrado se trasladó de los templos al cemento y césped del Estadio Nacional de Lima. Eran las siete de la noche cuando las luces del coloso se atenuaron para dar inicio a una jornada que quedaría grabada en la memoria de los fieles.

Un despliegue de alrededor de 600 artistas, entre actores principales (100) y comparsas (500), se dispuso a recrear los pasajes más dolorosos del Redentor. El pueblo de Israel y los soldados romanos tomaron la pista atlética, transformándola en la Jerusalén de hace veinte siglos.

SEMANA SANTA DE 1963: EL DESFILE DE LA FE EN LA CANCHA DEL JOSÉ DÍAZ

Las entradas para las funciones de “ Los Misterios de la Cruz ”, de 25 (Occidente), 15 (Oriente) y 8 soles (Norte y Sur), se vendieron desde el miércoles 10 de abril en el mismo estadio. Y el evento comenzóa con una pompa de platillos que evocaba la grandeza del Imperio Romano . Luego, la “ Guardia Pretoriana ” desfilaba bajo el estandarte que usaban los romanos, el lábaro , al compás de trompetas y timbales que anunciaban la llegada del poder terrenal.

Un actor chileno encarnó la figura del Mesías, al lado de figuras del teatro y la TV. nacional como José "Pepe" Vilar. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio). / EL COMERCIO

Poncio Pilatos hacía su entrada triunfal en un lujoso carro romano, que simbolizaba la autoridad que habría de lavarse las manos ante el destino del Mesías. Poco después, un silencio sepulcral precedía el anuncio de la llegada de Jesús, iniciando formalmente el drama de todos los siglos.

El papel protagónico recayó en el actor chileno Aníbal Reyna, quien no solo interpretó con su voz y cuerpo al Nazareno; él fue también el creador de esa adaptación escénica. Junto a él, figuras como Angelita Accinelli y Héctor Aguirre, pero también el español Francisco Ruiz y la estrella de la TV. peruana José “Pepe” Vilar, completaban un elenco de primer nivel para la época.

La sorprendente puesta en escena se dividió en ocho grandes cuadros bíblicos, los cuales permitieron a los asistentes recorrer imaginariamente los lugares santos . Desde la Puerta Sagrada de Jerusalén hasta la agónica Calle de la Amargura , cada estación fue representada con un realismo que arrancó suspiros, reflexiones y oraciones.

El 11 y 12 de abril de 1963, se sintió en el Nacional la pompa romana y la mística cristiana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio). / EL COMERCIO

Afiche del espectáculo "Los Misterios de la Cruz", publicado en El Comercio, con la misma estética de la promoción del exitoso filme "Ben-Hur", estrenado en 1960, tres años antes. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio).

El escenario no escatimó en detalles: el Monte de los Olivos y el Monte Calvario fueron reconstruidos con una escenografía que aprovechaba la inmensidad del estadio. Durante dos horas, el público de Lima asistió a la representación de la Última Cena y la posterior traición de Judas Iscariote.

La concurrencia era variopinta: desde familias enteras de los barrios tradicionales hasta autoridades que ocupaban las tribunas numeradas. Todos estaban unidos por un hilo invisible de respeto y congoja ante la muerte del Redentor que se escenificaba frente a ellos.

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SEMANA SANTA DE 1963: EL GÓLGOTA BAJO EL CIELO GRIS DE LIMA

Cuando llegó el Viernes Santo , el 12 de abril, la atmósfera en Lima se tornó aún más solemne y silenciosa. Era el día del “hondo drama del Calvario ”, aquel instante en que, según dicen las Sagradas Escrituras , la tierra tembló y el cielo se ennegreció.

El sufrimiento del Enviado de Dios fue teatralizado con realismo y autenticidad conmovedores en pleno escenario dedicado al fútbol. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio). / EL COMERCIO

En el Estadio Nacional, la crucifixión alcanzó su clímax dramático bajo las potentes luces del recinto. Jesús, coronado de espinas y mofado por la turba, elevó su último grito: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

La imagen recreada de Cristo clavado en la cruz, junto a los dos ladrones en la cima del Gólgota (Calvario), conmovió profundamente a miles de espectadores. La escena evocaba que esa salvación no se alcanzó con armas, sino a través del sacrificio del alma.

Mientras tanto, en el Vaticano, el papa Juan XXIII publicaba su encíclica “Pacem in Terris”, un llamado a la paz en un mundo que vivía extremadamente convulsionado, y que se hizo público precisamente ese Jueves Santo. Era un recordatorio de que el mensaje de amor y fraternidad de la Pasión seguía vigente diecinueve siglos después.

El público de Occidente, Oriente, Sur y Norte vibraron de emoción al ver al Señor en su calvario. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio). / EL COMERCIO

En Lima, la fe popular también se vivía en las iglesias, donde los fieles participaban de la comunión, ese lazo profundo que los unía con lo divino. La Última Cena no solo se recreaba en el escenario del estadio, sino también en cada altar de la ciudad.

El espectáculo “Los Misterios de la Cruz” fue, según la crónica de la época, un “magno aporte” a la celebración de la Semana Santa limeña. Representó una manera distinta de acercar el mensaje divino al gran público capitalino, aprovechando los recursos del teatro y la televisión de entonces.

SEMANA SANTA DE 1963: ECO DE UNA TRADICIÓN QUE SE MANTIENE VIVA

La obra representada en el Estadio Nacional tenía sus raíces en una tradición que se remontaba al Congreso Eucarístico Mundial de 1938. Aquella versión, elogiada por el entonces Cardenal Eugenio Pacelli -quien luego sería el papa Pío XII-, sirvió de base para la adaptación de 1963.

Cristo crucificado y rodeado de su madre, la Virgen María y otros creyentes, en la obra "Los Misterios de la Cruz". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Al finalizar la función del Viernes Santo, los miles de asistentes abaiiiindonaron el estadio en un silencio sepulcral, aún impresionados por la magnitud de lo que presenciaron. La “reconstrucción bíblica” había cumplido su cometido de llevar el mensaje cristiano a través de un espectáculo masivo.

Al revisar nuestro archivo, se percibe el peso de esa devoción que desbordó las tribunas del Nacional. No era solo una puesta en escena, sino una experiencia que, para un público diverso, convertía el Estadio Nacional en su propio camino al Calvario.

La puesta en escena de “Los Misterios de la Cruz” marcó un hito en la forma en que la capital limeña celebraba su fe más allá de los muros de las iglesias. Fue el cruce del fervor popular con la espectacularidad de los grandes eventos de masas.

Emoción, lágrimas, silencio ante el dolor de una madre ante su hijo. Una de las escenas más dramáticas de la puesta teatral en el Estadio Nacional. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Aníbal Reyna y su elenco lograron que, por unas horas, el cemento del estadio sudara la angustia del Getsemaní y el dolor de la crucifixión. Fue un esfuerzo conjunto de artistas chilenos, peruanos y extranjeros que unieron sus talentos por un fin común.

Las fotos de este megaevento de Semana Santa en 1963, que hicieron llorar a más de un espectador en las graderías de Oriente y Occidente, construyeron un “testimonio gráfico” de un tiempo donde la fe se vestía de gala y sabía ocupar los grandes escenarios públicos.