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Resumen

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La procesión del Señor de los Milagros en su paso por la Plaza de Armas de Lima, el 18 de octubre de 1927. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
La procesión del Señor de los Milagros en su paso por la Plaza de Armas de Lima, el 18 de octubre de 1927. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

La procesión anual del “Cristo de Pachacamilla” en Lima no era solo un evento religioso, era también el eje que marcaba el calendario y la memoria de los limeños de ese segundo quinquenio de la década de 1920.

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