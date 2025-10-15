| : Señor de los Milagros | Procesión del Señor de los Milagros | Señor de | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
EL COMERCIO
>
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Fe, historia y devoción: así se vivía la procesión del Señor de los Milagros en la Lima de los años 20 | Fotos de archivo

En la segunda mitad de los años 20, bajo el Oncenio de Augusto B. Leguía, Lima se transformaba en octubre. Las calles, vestidas de morado o negro, acogían la procesión del Señor de los Milagros. Esta devoción masiva, marcada por cantos y plegarias, era una de las mayores costumbres republicanas de la época, uniendo a la sociedad y a las autoridades en torno a una fe colectiva.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
La procesión del Señor de los Milagros en su paso por la Plaza de Armas de Lima, el 18 de octubre de 1927. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
La procesión del Señor de los Milagros en su paso por la Plaza de Armas de Lima, el 18 de octubre de 1927. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Fe, historia y devoción: así se vivía la procesión del Señor de los Milagros en la Lima de los años 20 | Fotos de archivo
Resumen de la noticia por IA
Fe, historia y devoción: así se vivía la procesión del Señor de los Milagros en la Lima de los años 20 | Fotos de archivo

Fe, historia y devoción: así se vivía la procesión del Señor de los Milagros en la Lima de los años 20 | Fotos de archivo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La procesión anual del “Cristo de Pachacamilla” en Lima no era solo un evento religioso, era también el eje que marcaba el calendario y la memoria de los limeños de ese segundo quinquenio de la década de 1920. Ya para entonces era la mayor festividad religiosa del país. Las plazas y avenidas se colmaban de una multitud de fieles, comerciantes y curiosos que compartían esperanzas con un fervor sorprendente. Hace 100 años, cada salida de la imagen, organizada cuidadosamente por la Hermandad, revelaba la trama social y espiritual que pintaba el carácter limeño en una época de profundos cambios. Así era la procesión del Señor de los Milagros y las imágenes del Archivo Histórico -ahora restauradas con la IA- nos aproximan aún más a lo que fue esa fiesta de grandes emociones espirituales y sociales.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua