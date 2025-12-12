| : Sporting Cristal | 70 aniversario | 70 años de fundación | Club rimens | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Sporting Cristal 1955: hace 70 años comenzó la era del club cervecero en el Rímac

La alianza entre Sporting Tabaco y la cervecería Backus & Johnston dio vida, a fines de 1955, a un proyecto ambicioso que reconfiguró para siempre el mapa del fútbol peruano.

Estadio Nacional de Lima, un 25 de julio de 1964. Ocho años luego de su fundación, el SCB jugó un partido amistoso contra el Barcelona de España. Al fondo, se aprecia a Rubiños, el arquero, Didí, Alberto Gallardo y Eloy Campos, pesos pesados de la celeste de esos años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Lima se debatía entre los preparativos navideños y la expectativa por un anuncio deportivo que, aunque parecía menor, estaba destinado a cambiar el rumbo de nuestro fútbol. El 13 de diciembre de 1955, en el corazón del Rímac, se selló la alianza que alumbraría una nueva potencia nacional. El modesto Sporting Tabaco —con su historia obrera y sus camisetas celestes inconfundibles— se unió a la poderosa cervecera Backus & Johnston para dar vida al entonces llamado “Sporting Cristal Backus”.

