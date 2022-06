El día que Sugar Ray Leonard peleó con un duro púgil peruano en los años 70 | FOTOS INÉDITAS

Esos Juegos Panamericanos de 1975 estaban destinados a hacerse en Santiago de Chile, ciudad que había sido designada como sede unos años antes; sin embargo, a raíz del golpe de Estado del general Augusto Pinochet de 1973 y la crisis que ello conllevó, el país sureño declinó organizarlo. Casi de emergencia fue México el que tomó la posta. Sin duda, los mexicanos tenían mucha experiencia, puesto que habían organizado las Olimpiadas de 1968 y el mundial de fútbol de 1970.

El día inaugural, el 12 de octubre de 1975, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, desfilaron en la delegación peruana la velocista Edith Noeding, las nadadoras Lilian Arce y Estela Mohme, las voleibolistas María Cervera, Teresa Núñez, Gaby Cárdenas, Delia Córdova, María Ostolaza y Juana Flores; y, por supuesto, el equipo de boxeo, con Segundo Cobeñas, quien haría historia con solo una pelea en su peso (aunque en ese momento no podía saberlo); así como los buenos pegadores Luis La Madrid y Carlos Burga. La delegación nacional estaba compuesta por 20 deportistas, pero muchos de ellos no desfilaron, ya sea porque participaban al día siguiente o estaban con molestias físicas. El abanderado fue el joven nadador Ernesto Domenack.

Ray Charles Leonard, de solo 19 años, estaba en el equipo de boxeo de los Estados Unidos. Él venía precedido de una impresionante cantidad de peleas amateurs: llevaba 145 victorias (75 por KO) y solo cinco derrotas. Había sido ganador del Campeonato Nacional de los Guantes de Oro en 1973 y 1974; y en 1975, el año de los Juegos Panamericanos, había intervenido en el Amateur Athletic Union (AAU).

Ciudad de México, Octubre de 1975. En imagen, Segundo Cobeñas preparándose para su pelea con Sugar Ray Leonard, para entonces un boxeador amateur norteamericano de peligro. (Foto: Jorge Chávez / GEC Archivo Histórico) / JORGE CHAVEZ

Los Juegos Panamericanos de la Ciudad de México se realizaron entre el 12 y el 26 de octubre de 1975. Ciertamente, el futuro campeón mundial de box llegó a México pensando más en las Olimpiadas de Montreal del año siguiente. Sin embargo, supo desde su primera pelea allí que antes debía pasar la prueba de los duros Panamericanos. Leonard destacaría, sin duda, y se llevaría el oro en su categoría, pero no lo haría sin comerse unos buenos golpes de valientes boxeadores como el peruano Cobeñas.

El norteamericano, como la mayoría de los boxeadores de su generación, había vivido en un hogar de difícil convivencia; en su caso, una familia con problemas de consumo de drogas, alcohol y también violencia. Pero la vida que Leonard quería vivir estaba en el boxeo.

El velocísimo ‘Sugar’, como le empezaban a decir, había sido campeón amateurs de peso Ligero desde 1972, con solo 16 años. No pudo ir a los Juegos Olímpicos de Munich de ese año 72, pero siguió su senda de campeón. En 1974, fue peso Superligero y tampoco no tuvo rivales.

México, Octubre de 1975. De izq. a der., el entrenador Rolando Castro, y los boxeadores Luis La Madrid, Segundo Cobeñas y Carlos Burga. El recio equipo peruano de box en esos Juegos Panamericanos. (Foto: Jorge Chávez / GEC Archivo Histórico) / JORGE CHAVEZ

SUGAR RAY LEONARD Y LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE 1975

Sugar Ray Leonard boxeó en ese torneo continental en la categoría Wélter ligero (-63.5 kg.). Realizó varios combates antes de ceñirse la medalla dorada; uno de ellos fue con el peruano Segundo Cobeñas. La pelea fue el jueves 23 de octubre de 1975. Cobeñas era un boxeador recio, duro, como todo púgil amateur (era de esa estirpe de valientes pegadores), pero poseía buenos recursos técnicos, aunque no tantos ni tan acabados como los de ese joven de 19 años al que se enfrentó esa noche. El peruano luchó hasta el último minuto, pero fue derrotado claramente por puntos.

Segundo Cobeñas formaba parte del equipo peruano de boxeo, que dirigía el entrenador Rolando Castro y completaban en México Carlos Burga y Luis La Madrid, otros dos grandes pegadores; Cobeñas era, asimismo, parte de una generación de boxeadores peruanos amateurs de gran calidad y voluntad para luchar en el ring. Como Burga y La Madrid, el imperturbable Cobeñas participó en varios juegos bolivarianos y sudamericanos de esos años.

La pelea Cobeñas-Leonard fue cubierta por El Comercio. El diario decano mandó a cubrir el evento panamericano al reportero gráfico Jorge Chávez, quien dejó las históricas instantáneas del entrenamiento del equipo peruano y del momento de la pelea que hoy podemos apreciar; y también fue enviado el redactor Guillermo Alcántara, quien había descrito la inauguración de los juegos mexicanos como una jornada apoteósica: “En medio del júbilo desbordante de más de cien mil aficionados que colmaron las instalaciones del estadio Azteca, se inauguraron los VII Juegos Panamericanos”.

México, 23 de octubre de 1975. Momento intenso de la pelea entre Leonard y Cobeñas. El peruano demostró pundonor, pero la rapidez y técnica del norteamericano fueron superiores. (Foto: Jorge Chávez/ GEC Archivo Histórico) / JORGE CHAVEZ

En Ciudad de México, Sugar Ray Leonard superaría en la lucha por la presea dorada al cubano Víctor Corona. En esa misma categoría de Cobeñas, el tercer lugar y la medalla de bronce fue para el venezolano Jesús Navas, quien derrotó al dominicano Jesús Marte.

El boxeo amateur ha sido cuna de grandes ídolos del boxeo profesional, y en esos tiempos, después del fútbol, era una verdadera práctica deportiva de masas. Como anécdota de esos Juegos Panamericanos del 75, otro famoso a futuro peleó por la de oro, pero no la ganó. Se trató del futuro campeón semipesado Leon Spinks, quien en esa categoría (-81 kg.) cayó ante el cubano Rene Pedroso.

SUGAR RAY LEONARD: HACIA EL PROFESIONALISMO BOXÍSTICO

Luego de las Olimpiadas de Montreal de 1976, donde Sugar Ray Leonard obtuvo la medalla de oro en el peso Wélter, el campeón inició su etapa de boxeador profesional. Es decir, vendrían sus grandes batallas, que empezaron con la victoria sobre el entonces campeón mundial Wélter (WBC), el boricua Wilfredo Benítez en 1979; y siguió con el panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán en 1980 (dos peleas); así como con el magnífico y larguirucho Tommy Hearns en 1981, por la unificación del título de los welters. Otra pelea feroz, pero de gran técnica boxística, fue la que protagonizó con el campeón medio pesado Marvin ‘Marvelous’ Hagler en 1987.

México, 23 de octubre de 1975. Cobeñas hizo todo lo posible por derrotar al más que difícil Sugar Ray Leonard. El peruano fue uno de los primeros boxeadores latinoamericanos que lo enfrentaba. (Foto: Jorge Chávez / GEC Archivo Histórico) / JORGE CHAVEZ

En su libro autobiográfico, publicado el 2011, The Big Fight: My Life In and Out of the Ring (La gran lucha: mi vida dentro y fuera del ring), ‘Sugar’ contó detalles dolorosos de su vida, como el de haber sufrido hasta dos veces “abusos sexuales” de su entrenador olímpico. Leonard narró entonces que la primera vez fue cuando competía en un torneo en Nueva York, a los 15 años, en 1971. La segunda vez ocurrió más o menos en los mismos tiempos en que participaba en los Juegos Panamericanos de México de 1975.

Sugar Ray Leonard fue la estrella del boxeo mundial de los años 80, sin lugar a dudas. En esa década dio lo mejor de él, hasta que reveló el final de su carrera cuando cayó derrotado por Terry Norris, en febrero de 1991.

Mientras, el peruano Cobeñas siguió su camino con buen talante y buenos puños; ganó y perdió peleas con boxeadores obviamente de menos nivel comparados con los que tuvo que enfrentar el campeón norteamericano. Pero, “esto es boxeo”, como bien saben los eternos del ring, y allí todo es cuestión de disciplina, fuerza y mucha técnica.

