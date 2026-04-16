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Lima, 16 de abril de 1986. Teófilo Cubillas, el 'Nene' en medio de la cancha de Matute, rodeado de los jugadores del equipo Resto de América. Era la despedida del fútbol del crack eternamente "íntimo". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Eduardo Ramírez)
Lima, 16 de abril de 1986. Teófilo Cubillas, el 'Nene' en medio de la cancha de Matute, rodeado de los jugadores del equipo Resto de América. Era la despedida del fútbol del crack eternamente "íntimo". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Eduardo Ramírez)
/ EDUARDO RAMIREZ
Por Carlos Batalla

La noche del miércoles 16 de abril de 1986 no fue una jornada cualquiera para el fútbol peruano ni para el barrio de La Victoria. El coloso de Matute, con sus tribunas abarrotadas por 32 mil almas, latía al ritmo de un adiós que se sentía eterno y necesario.

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