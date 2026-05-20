La tranquilidad de la sobremesa dominical se rompió abruptamente en un pestañeo. En contados segundos —entre cuatro y seis, según los primeros y desesperados reportes telefónicos—, el sismo sacudió los cimientos de la urbe milenaria, echando por tierra magníficos templos coloniales, bellos solares y arruinando populosas avenidas. El pánico se apoderó de inmediato de los habitantes, quienes vieron cómo las construcciones se desplomaban ante sus ojos.

Hombres, mujeres y niños, presas del terror más absoluto y de una profunda angustia, se lanzaron despavoridos hacia las plazas, calles y anchas avenidas buscando un refugio seguro. Mientras el suelo continuaba moviéndose ruidosamente bajo sus pies, muchos imploraban a gritos la misericordia divina, mientras otros, ya golpeados por la desgracia, lloraban amargamente a sus muertos en plena vía pública.

El Comercio informó en detalle los efectos del violento sismo en el Cusco. a partir de su edición del 22 de mayo y durante varios días en su portada y páginas interiores. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Una densa, asfixiante y gigantesca nube de polvo se levantó de inmediato sobre los tejados del Cusco. Esta enorme cortina gris, provocada por el derrumbe simultáneo de miles de estructuras de adobe y de los techos de tejas, cubrió por completo el cielo, permaneciendo suspendida en el ambiente durante varias horas y dificultando la respiración y visibilidad de los sobrevivientes.

TERREMOTO EN EL CUSCO, 1950: EL DESOLADOR PANORAMA DE LAS VÍCTIMAS

Las primeras estimaciones oficiales y los despachos periodísticos de la medianoche del 21 de mayo arrojaron cifras estremecedoras. Se reportó inicialmente la muerte de alrededor de 50 a 56 personas atrapadas bajo los escombros. Asimismo, el número de heridos graves y leves se calculó rápidamente entre 150 a 250 personas.

Con el pasar de las horas, las proyecciones de las autoridades de salud pública se tornaron aún más pesimistas debido al colapso de las comunicaciones. Funcionarios médicos que lograron recorrer las zonas más afectadas advirtieron que la cifra final de fallecidos podría elevarse fácilmente hasta los 80 muertos. Los heridos, por su parte, superarían con creces los 300 afectados, según las más moderadas estimaciones.

El panorama hospitalario en el Cusco tras el fuerte sismo fue simplemente incontrolable y desolador. Las instalaciones médicas se llenaron rápidamente de cadáveres recuperados de los escombros y de centenares de heridos con graves contusiones y fracturas. Y la misma infraestructura hospitalaria quedó tan seriamente afectada por las rajaduras que las autoridades médicas tuvieron que evacuar las camas.

Mujeres cusqueñas expresan en sus rostros el dolor de haber perdido un familiar durante el sismo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

La violencia inusitada del sismo afectó con una mayor e implacable saña a toda la zona sur de la Ciudad Imperial. Barrios tradicionales enteros y populosas barriadas habitadas mayoritariamente por la población indígena local quedaron prácticamente reducidos a la nada. Calles estrechas desaparecieron por completo bajo toneladas de piedras, adobes, vigas rotas y muebles desechos.

Pero todo hubiera sido peor aún, si no hubiese sido por la programación de un partido de fútbol, que llevó a unas 15 mil personas a salir de sus casas desde el mediodía para asistir al estadio de la ciudad y ver el encuentro amistoso entre el Sport Boys y el equipo de la “Universidad” cusqueño, pactado para las 3 de la tarde. El partido se suspendió obviamente.

SISMO CUSQUEÑO DE LOS AÑOS 50: CUARENTA MIL ALMAS BAJO EL CIELO ANDINO

El daño en la infraestructura urbana del Cusco fue casi absoluto e incalculable. Las evaluaciones de la Prefectura arrojaron un dato escalofriante: de las 4 mil 800 casas coloniales y modernas que constituían el casco urbano de la ciudad, tan solo un escaso diez por ciento quedó habitable. Esto significaba que menos de 500 viviendas resistieron firmes el movimiento telúrico.

La parte superior del templo de Santa Clara muestra graves destrozos. A la derecha, la Cruz del Año permanece en pie como mudo testigo de la tragedia.(Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

Esta pavorosa destrucción habitacional significó que más de 40 mil personas se quedaran sin un techo donde cobijarse de la noche a la mañana. Toda la población civil, despojada de sus pertenencias y aterrada por las constantes réplicas, se vio obligada a pernoctar con 0 grados a la intemperie en los campos, plazas y avenidas principales del Cusco, improvisando carpas con sábanas, mantas y maderas.

Al caer la noche del domingo, el Cusco se sumergió por completo en una profunda, tétrica y prolongada oscuridad. El terremoto derribó una gran cantidad de postes del tendido eléctrico público, interrumpiendo el suministro de luz en toda la provincia. Esta falta de energía eléctrica entorpeció de manera dramática y penosa las cruciales labores de salvamento y remoción de escombros.

En medio de la densa negrura, las esforzadas cuadrillas de rescate tuvieron que continuar sus labores a la luz de antorchas y hachones de resina. El retiro de los escombros se realizaba en condiciones extremas, pues el polvo levantado por las picos y palas era tan espeso que los obreros debían utilizar lámparas portátiles de mano para poder vislumbrar si había sobrevivientes atrapados debajo.

La riqueza monumental e histórica de la Capital Arqueológica de Sudamérica sufrió pérdidas que los periodistas calificaron de irreparables. Los más imponentes e insignes templos y conventos coloniales, erigidos con maestría artística sobre los antiguos e indestructibles muros incaicos, sufrieron desprendimientos masivos en sus estructuras altas y la caída total de sus hermosas torres de piedra.

Escenas trágicas: Odría hablando al pueblo y daños graves de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Cusco. Además, otras vistas de las calles cusqueñas en escombros. (Fotos: Archivo Histórico de el Comercio, mejoradas con IA)

El milenario e histórico Templo de Santo Domingo, edificado sobre el sagrado recinto inca del Coricancha, quedó en un estado de ruina casi absoluto, con sus muros agrietados y sus techos vencidos. De igual manera, las iglesias de San Sebastián, San Pedro, Santa Teresa y el bello templo de la Merced sufrieron daños de enorme consideración, perdiendo sus campanarios y valiosos retablos.

HOMBRE VERSUS SISMO: LA FE INQUEBRANTABLE ANTE EL “TAYTACHA”

El porche de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco se vino abajo estrepitosamente sobre la calzada, al igual que los históricos y tradicionales portales de arquerías que rodeaban la monumental Plaza de Armas. Las pesadas piedras coloniales talladas rodaron por el suelo de la plaza, aplastando los bancos públicos y los jardines.

En medio de tanta tribulación, el pueblo cusqueño buscó refugio en su fe más profunda e inquebrantable. A los veinte minutos de haber concluido el sismo más fuerte, los sacerdotes y fieles decidieron retirar de la Catedral la venerada e histórica imagen del Señor de los Temblores, el “Taytacha”, cuya estructura afortunadamente se mantuvo intacta y a salvo del derrumbe.

Mapa del Cusco que El Comercio publicó el 22 de mayo. Es decir, 24 horas después del terrible sismo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

La sagrada imagen del Cristo fue conducida con sumo cuidado hacia la plaza de armas y colocada en un altar frente al templo catedralicio. Allí, miles de hombres y mujeres de todas las condiciones sociales se arrodillaron devotamente sobre las piedras rotas para elevar un fervoroso y centenario clamor, encendiendo cientos de velas y cirios cuyas luces iluminaron la noche de angustia.

Para garantizar el orden público y evitar el pillaje en una ciudad completamente destruida y sumida en las tinieblas, la Prefectura del Cusco dictó drásticas medidas de seguridad. Se estableció de inmediato un estricto toque de queda que regía desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente, patrullándose las calles con destacamentos militares armados.

La noticia de la dolorosa tragedia causó una profunda impresión y una acongojada consternación en Lima. Desde las primeras horas de la tarde del domingo 21 y durante toda la madrugada del lunes 22, las redacciones de los diarios limeños recibieron insistentes y desesperadas llamadas de ciudadanos que solicitaban con angustia noticias de sus familiares en el Cusco.

La reacción de las autoridades gubernamentales en Lima no se hizo esperar ante la magnitud del desastre sureño. Desde el primer momento en que se conoció el suceso, se organizaron comisiones de auxilio rápido. El propio presidente de la Junta Militar de Gobierno, general Manuel A. Odría, convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno para coordinar la ayuda.

Tras el terremoto, el pueblo cusqueño sacó en procesión al Señor de los Temblores. En la imagen, fieles oran con devoción en la Plaza Principal. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

ANTE LA TRAGEDIA, HUBO BRIGADAS DE SOCORRO Y HERMANDAD MÉDICA

Bajo la dirección personal del mandatario y con la activa participación de la señora María Delgado de Odría, se dispuso el envío inmediato de aviones cargados con medicinas, víveres y personal técnico. La primera dama dirigió un conmovedor mensaje a través de las ondas de Radio Nacional del Perú, haciendo un vibrante llamamiento a la solidaridad ciudadana para reconstruir la Capital Arqueológica de América.

En las primeras horas de la mañana del lunes 22, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social emprendió vuelo directo hacia la zona de la catástrofe en un avión militar. La aeronave transportaba las primeras seis toneladas de auxilio de urgencia, consistentes en plasma sanguíneo, instrumental médico, vacunas antitíficas y contra la viruela para prevenir brotes epidémicos entre los damnificados.

Asimismo, las delegadas de la Junta de Auxilio del Cusco viajaron en los primeros vuelos oficiales para establecer puestos de atención social de emergencia, encargándose de la distribución de las escasas raciones de alimentos y abrigos entre las miles de familias desamparadas.

Estrecha callejuela que conduce a la Iglesia de Belén, cuya torre derecha —vista de frente— quedó completamente destruida por el terremoto. El antiguo templo fue uno de los más castigados por el sismo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

La Cruz Roja Peruana movilizó de inmediato todos sus recursos disponibles y solicitó formalmente el valioso apoyo de la Cruz Roja Norteamericana. Se requirió con suma urgencia el envío desde sus bases en Panamá de grandes cargamentos de carpas de lona impermeables y frazadas gruesas, elementos vitales para albergar a los 40 mil cusqueños que dormían en la intemperie.

Un conmovedor ejemplo de profunda solidaridad internacional y fraternidad profesional se vivió con la generosa actitud de un grupo de diez médicos cirujanos ecuatorianos. Los galenos extranjeros, que se encontraban de paso en Lima, se presentaron voluntariamente ante las autoridades de salud pública peruanas para ofrecer de forma totalmente desinteresada su concurso profesional y viajar al Cusco.

A esta noble causa humanitaria se sumaron, de igual manera, varios prestigiosos médicos de Chile, quienes integraron las brigadas de auxilio quirúrgico de emergencia en el colapsado hospital cusqueño, trabajando jornadas enteras sin descanso para aliviar los dolores de los cientos de heridos civiles.

TERREMOTO, 1950: SOLIDARIDAD Y PROMESAS DE RECONSTRUCCIÓN

El pesar internacional por la destrucción de las reliquias cusqueñas se hizo sentir rápidamente a través de mensajes oficiales. El presidente de Chile, Gabriel González Videla, envió un sentido telegrama de condolencias al general Odría, ofreciendo toda la ayuda material que el Perú considerase necesaria para afrontar la dolorosa emergencia.

Viviendas en ruinas, calles destruidas y templos dañados reflejaron la magnitud del terremoto que golpeó al Cusco en 1950. (Fotos: Archivo Histórico de El Comercio, mejoradas con IA)

Por su parte, el embajador de España en el Perú, Fernando María Castiella, se apersonó a los estudios de Radio Nacional en Lima, a las pocas horas de ocurrida la tragedia. El diplomático pronunció una emotiva alocución pública expresando el dolor de la comunidad española por los irrecuperables daños sufridos en las joyas coloniales del Cusco.

La monumental tarea de remover las miles de toneladas de escombros de las calles cusqueñas se inició de manera sistemática bajo la experta dirección técnica del Instituto Geofísico. Ingenieros destacados por el Ministerio de Fomento arribaron a la ciudad imperial para evaluar la estabilidad de los históricos muros incaicos y coloniales que aún permanecían en pie.

El Comité Central de Auxilios y Damnificados, instalado de inmediato en el Cusco bajo la presidencia del Prefecto del Departamento, asumió la inmensa responsabilidad de reorganizar el abastecimiento de agua potable y alimentos, mientras se planificaba la construcción de una gran "ciudad de carpas" provisoria en las afueras de la urbe.

Vista panorámica de la ciudad del Cusco de esos años, publicada por nuestro diario el 22 de mayo de 1950. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)

El propio Presidente de la Junta Militar de Gobierno (Odría) anunció oficialmente su partida en las primeras horas del martes 23 hacia el Cusco, acompañado por sus ministros de Educación Pública y de Fomento y Obras Públicas, con el firme propósito de inspeccionar personalmente las zonas devastadas y dictar las medidas de reconstrucción urbana.

Toda la ciudadanía peruana, conmovedora hondamente por los relatos que llegaban a cuentagotas desde el sur del país, comenzó a movilizarse en una masiva e histórica colecta pública de fondos de dinero y donaciones de ropa. El llamado de auxilio que la milenaria capital arqueológica demandaba con fervor fue escuchado por toda la nación.

ANTE EL SISMO, EL NOBLE GESTO DEL SPORT BOYS

El Cusco enfrentaba así el inicio de un largo, costoso y doloroso proceso de reconstrucción de su fisonomía urbana y monumental. Sus grandes muros de piedra, testigos de pasadas grandezas humanas, resistieron firmes una vez más el embate de la naturaleza.

Quedará para la historia el recuerdo de aquella trágica tarde dominical. Pero, por encima de las ruinas materiales y del denso polvo, también quedará para la memoria la fe inquebrantable de su pueblo ante su Señor de los Temblores.

El Sport Boys, que iba a jugar ese domingo 21 en el Cusco, anunció en Lima que estaba abierto a jugar por los damnificados cusqueños. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Precisamente, cuando el dolor empezaba a calar hondo y se requería el esfuerzo de todo el país, la solidaridad deportiva provino del fútbol: los directivos y jugadores del afamado club Sport Boys del Callao, que debieron volver del Cusco sin jugar un partido amistoso en la tarde de la tragedia, ya en Lima en la tarde del lunes 22 se dirigieron directamente a El Comercio, para anunciar públicamente su apoyo ante el infortunio de sus hermanos del sur.

El cuadro rosado, conmovido por la destrucción cusqueña, ofreció formal y generosamente disputar un partido de fútbol benéfico en favor de los damnificados, dónde sea y con quién sea. El noble propósito del encuentro sería recaudar fondos económicos de manera urgente para aliviar en algo la desolación de los miles de cusqueños que perdieron todo bajo los escombros.

Hoy, 21 de mayo de 2026, se cumplen 76 años de ese devastador sismo que remeció no solo el suelo cusqueño sino también la conciencia de un país como el Perú que, casi siempre, necesita de un remezón completo para recién reaccionar, unirse y ponerse a trabajar.