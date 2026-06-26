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Resumen

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Los primeros reportes de Defensa Civil, ese mismo 3 de octubre de 1974, indicaban que el movimiento telúrico había sido de una intensidad de casi 8 grados en la escala de Mercalli y una magnitud de 5.6 en la escala de Richter. (Archivo Histórico de El Comercio)
Los primeros reportes de Defensa Civil, ese mismo 3 de octubre de 1974, indicaban que el movimiento telúrico había sido de una intensidad de casi 8 grados en la escala de Mercalli y una magnitud de 5.6 en la escala de Richter. (Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

La noche anterior, el miércoles 2 de octubre de 1974, el mundo futbolístico se paralizó cuando Edson Arantes do Nascimento, Pelé, jugó el último partido de su vida profesional. El “Rey” decidió retirarse con la camiseta de su eterno equipo, el Santos. Los limeños lloraron por la despedida del mejor jugador de fútbol de los últimos años.

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