Organizada por el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT) para la familia obrera, lo que prometía ser una función inolvidable, con artistas de diversos circos que se presentaban en Lima, se convirtió en una pesadilla.

Imagen del inesperado héroe de la jornada: Carlos Cavallini o el payaso "Mermelada". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El infeliz protagonista fue un león libre, que se paseó como si el césped del estadio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) fuese la propia sabana africana.

UNA FIESTA QUE OLÍA A PELIGRO

El Estadio Nacional, acostumbrado al clamor de las tribunas por goles y gambetas, abrió sus puertas aquel invierno de 1986 a un circo de carpa abierta. Era la primera vez en la historia del coloso deportivo que se instalaba un espectáculo circense de tal magnitud, reuniendo a lo más selecto del arte circense nacional e internacional por Fiestas Patrias.

Las familias de los trabajadores abarrotaron las gradas hasta sumar más de 20 mil asistentes, según los testigos. El ambiente olía a maní tostado, algodón dulce y la ilusión inocente de miles de niños que aguardaban con ansias a los acróbatas, malabaristas y payasos.

Cuando todo estaba bajo control en el Nacional. El animador en su trabajo y "Mermelada" a poco de comenzar su rutina de risas, correrías y caídas. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El ambiente bullía de color con la presencia de la trapecista María Cristina, los hermanos acróbatas Coronel en el monociclo y los payasos “Chorizo”, “Chocolito”, “Estufita” y “Mermelada”. Todos juntos.

Nadie en las gradas imaginaba que la alegría desbordante de esa tarde cedería paso a la prueba de carácter más dura para grandes y pequeños. El público aplaudía sin sospechar que la tragedia rondaba sigilosa a pocos metros de las primeras filas.

Cuatro hermosos leones africanos de melena negra —Otto, Fritz, César y Nerón— integraban la atracción estelar del “American Circus”. Sin embargo, la premura del tiempo y las condiciones del espacio obligaron al domador alemán Ferdinand Marax a instalar el recinto de las fieras de una manera precaria, clavando estacas sin profundidad directamente sobre el campo deportivo.

Momento preciso en que el personal de apoyo percibe que "Otto", el león más inquieto había salido de su jaula y estaba debajo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Información de El Comercio reseña los instantes de pánico que vivieron grandes y chicos en el coloso de José Díaz. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Aquel detalle técnico, casi imperceptible en medio de la euforia del público y los artistas, sellaría el destino de una función circense que rozó la catástrofe.

EL RUGIDO QUE CONGELÓ EL ESTADIO

El espectáculo estaba por terminar, cuando el bullicio ensordecedor del público alteró los nervios de los animales en cautiverio. “Otto”, descrito por su propio domador como el espécimen más inquieto y peligroso de la manada, decidió que ya había tenido suficiente encierro.

Con una fuerza descomunal y sin mayor resistencia por parte de las débiles estacas, el felino levantó el toldo y saltó directamente hacia la cancha. En cuestión de segundos, la estampa del imponente animal corriendo libremente por el gramado paralizó los corazones de los espectadores.

No, no era una escena del "circo romano". Era el Estadio Nacional, donde un año antes, en 1985, Perú había derrotado a Argentina 1 a 0 con gol de Oblltas. (Foto: Archivo EPENSA/GEC).

Al verse sin ataduras, el león comenzó a trotar nervioso sin dirección fija, mientras los artistas y el personal de apoyo en campo emprendían una estampida desesperada en busca de refugio. Desde las tribunas, la marea humana se empujaba y algunas personas se desmayaban abrumadas por el pánico.

Muchos temieron lo peor, pues imaginaron una carnicería en medio del recinto deportivo. El payaso chileno “Chocolito”, testigo privilegiado de la escena, recordaría más tarde la silueta del gran felino como la de un gigante, parecida a la de un elefante. Para “Chocolito”, aquel depredador de 250 kilos lucía tan ágil y fiero que su sola presencia intimidaba al más valiente.

El desconcierto no solo cundió entre el público, sino también entre los propios artistas y organizadores que deambulaban con sillas, palos y trinches intentando contener al animal salvaje.

"Mermelada" salió airoso de su osadía, aunque se ganó un zarpazo no letal en la pierna. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Registro del hecho en el diario Decano. León "Otto" arriba; abajo, otra vez "Mermelada", el héroe de la tarde. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Durante largos y angustiosos minutos, el Estadio Nacional fue un caos donde nadie atinaba a dar la orden correcta para neutralizar al fugitivo. El llamado “Rey de la selva” fue, por breves instantes, el indiscutible dueño de la cancha del Estadio Nacional de Lima.

EL VALOR DE UN PAYASO SIN CARETA

Ante el inminente peligro que pendía sobre la multitud, emergió la figura valiente de Carlos Cavallini, conocido en los escenarios circenses como el payaso “Mermelada”. Él conocía las mañas de “Otto”, pues mientras había trabajado en “American Circus” solía alimentar frecuentemente a los leones.

Cavallini decidió jugarse el pellejo. Así, se acercó sin más armas que su instinto para intentar “domar” a la fiera y guiarla de regreso a su jaula.

Entre nerviosos, asustados y ansiosos, todos los concurrentes al Estadio Nacional pasaron esa vez una tarde de auténtico terror. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Se acercó con cierta rapidez, por lo que el león, desorientado y arisco, arremetió contra el artista con un certero zarpazo en la pierna. Sin embargo, ante los gritos enfurecidos de la gente y la presión del improvisado “cerco humano” que comenzó a acorralarlo, el animal vaciló. “Mermelada”, a pesar de su herida sangrante, insistió en empujarlo paso a paso hasta encaminarlo a su encierro.

Con la ayuda oportuna de cuerdas y la pericia del domador Marax, el león fue finalmente atado y conducido a su jaula. Los 15 minutos de pesadilla colectiva concluyeron entre suspiros de alivio y el despliegue raudo de las asistencias médicas hacia los heridos. El saldo humano arrojó cuatro personas afectadas, llevándose la peor parte el intrépido “Mermelada”.

Conducido de emergencia a un centro médico local, al payaso-héroe le suturaron la herida con cinco puntos en la pierna. Lejos de guardar reposo o lamentar la desgracia, el cómico dio una muestra inapelable de profesionalismo al regresar horas más tarde para cumplir con la siguiente función del circo.

Luego de controlar a medias al león "Otto", los trabajadores del circo pudieron respirar algo aliviados. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Su rostro ya no llevaba la pintura blanca de la función trunca, sino la pálida seriedad de quien acababa de burlar a la muerte.

UN EPÍLOGO ENTRE FIERAS Y ASFALTO

El domador Ferdinand Marax reconoció ante la prensa que jamás en su carrera había experimentado un percance de semejantes proporciones. Jamás pensó, según confesaría con alivio, que un león tuviera la inteligencia necesaria para hallar el punto exacto de fuga en un estadio tan vasto. La anécdota quedó grabada en la memoria urbana de Lima como una de aquellas jornadas donde la realidad superó con creces a la ficción circense.

A pocos metros de allí, la capital limeña continuaba su agitado ritmo cotidiano ajena al drama, lidiando con sus propias coyunturas políticas y económicas de aquel julio de 1986. Mientras los diarios informaban sobre la convulsión social, el alza de la leche evaporada y los ecos de Fiestas Patrias, el Estadio Nacional guardaba silencio.

Sin maquillaje, el payaso "Mermelada" debió ser atendido en una clínica local por su herida en la pierna. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Las estacas mal clavadas fueron reemplazadas por la prudencia, y la cancha recuperó su intención futbolera.

Aquel día, los niños del PAIT que disfrutaron con los acróbatas aprendieron de la manera más cruda que la naturaleza salvaje no entiende de carpas, canchas de futbol o funciones programadas.

En tanto, el payaso “Mermelada”, rengueando levemente bajo las luces de la tarde, demostró que el verdadero valor a veces no viste armadura o capas, sino zapatos grandes y una sonrisa colorida.

La fiesta continuó, pero Lima jamás olvidó la tarde en que un león quiso “jugar” a las escondidas en pleno coloso de José Díaz. Suceso circense con animales enjaulados que solo pudo ocurrir en los años 80, hace 40 años.