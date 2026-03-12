Por Carlos Batalla

El martes 11 de marzo de 1997, a las 8 y 25 de la noche, el televisor de la infancia peruana de las décadas de 1960, 1970 y 1980 se apagó definitivamente. Juan (Johnny) Salim Facuse, el eterno Tío Johnny, falleció en el Hospital de Enfermedades Neoplásicas de Lima.

